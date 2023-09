Euronics propone i nuovi iPhone 15 e una possibilità per tutti

Mai come in quest’ultimo periodo, le offerte riguardanti la tecnologia sono state così vantaggiose e da prendere al volo. Lo stanno dimostrando gli ultimi volantini che sono arrivati in rapida successione, soprattutto a settembre. Tra le tante aziende che sul territorio italiano svolgono la funzione di leader, ce n’è una che forse riesce ad avere una fetta più grande: stiamo parlando di Euronics.

L’azienda infatti ha proposto un catalogo davvero sconvolgente, con prezzi talmente bassi da sembrare quasi finti. Ovviamente di fasullo non c’è nulla per cui il nostro consiglio è quello di correre all’interno dei negozi per non perdersi neanche un’occasione. Gli utenti potranno trovare sul volantino anche l’opportunità di ordinare i nuovi iPhone 15, il cui arrivo è previsto a partire dal 22 settembre prossimo.

Euronics, nell’ultimo volantino ci sono tante novità, anche una possibilità particolare di finanziamento

Gli utenti che vogliono acquistare qualcosa da Euronics possono avere tante comodità, tra cui la possibilità di finanziamento. Infatti all’interno dei negozi dell’azienda sarà possibile scegliere di pagare a rate, scegliendo anche il valore delle stesse. Il primo pagamento potrà avvenire da febbraio 2024.

Passando ai prodotti in vendita, c’è davvero di tutto, a partire dagli smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici. Nel mezzo però si posizionano anche i computer portatili, con un prodotto di Lenovo in prima pagina a soli 399 €.

Sono disponibili nel catalogo anche gli Apple Watch Series 9, presenti in tutte le configurazioni e con la possibilità di essere ordinati al prezzo di vendita. Inoltre ricordiamo che ci sono due anni di garanzia su tutto quello che si acquista.