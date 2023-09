Peugeot 3008, dopo due generazioni si passa definitivamente all'elettrico

La Peugeot ha presentato la terza generazione della sua 3008, denominata E-3008, sottolineando la trazione esclusivamente elettrica con la lettera “E”. Questo nuovo SUV rappresenta un cambiamento significativo per Peugeot e l’intero gruppo Stellantis, segnando un passo avanti nella transizione verso la mobilità elettrica. La E-3008 è il risultato di sette anni di successo del modello precedente, che ha venduto oltre 1,3 milioni di unità, di cui 150.000 in Italia.

Peugeot 3008: le caratteristiche del veicolo

Il veicolo è costruito sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, una piattaforma progettata specificamente per veicoli elettrici di medie e grandi dimensioni. Questa piattaforma rappresenta un elemento chiave nella strategia di Stellantis per l’elettrificazione e la transizione energetica. La scelta di utilizzare la E-3008 come veicolo di lancio per questa nuova piattaforma sottolinea l’importanza del marchio Peugeot all’interno del gruppo Stellantis.

La vettura sarà prodotta nello storico stabilimento di Sochaux, in Francia. Molti componenti, tra cui il motore elettrico, saranno prodotti nello stesso luogo, sottolineando l’impegno del marchio per la produzione locale e sostenibile. Le celle della batteria, con una composizione chimica di Nickel, Manganese e Cobalto, sono attualmente fornite dalla società cinese BYD, ma in futuro verranno prodotte nelle gigafactory di Stellantis.

In termini di prestazioni, la E-3008 offre diverse opzioni. Ci sono due tagli di batteria disponibili: 73 kWh e 98 kWh. La trazione può essere anteriore o integrale, a seconda della configurazione scelta. L’autonomia varia in base alla configurazione, con un massimo di 700 km per la versione con batteria da 98 kWh e trazione anteriore. Questa impressionante autonomia posiziona la E-3008 come una delle principali concorrenti nel segmento dei SUV elettrici, sfidando marchi come Tesla e altri produttori cinesi.

La E-3008 non è solo un veicolo elettrico, ma rappresenta anche un salto qualitativo in termini di design e tecnologia. L’interno è stato completamente rinnovato, con una plancia moderna e una serie di funzionalità tecnologiche all’avanguardia. Esternamente, il design è fresco e distintivo, mantenendo l’identità del marchio Peugeot.

La decisione di rendere la 3008 esclusivamente elettrica è audace, ma riflette la direzione in cui si sta muovendo l’industria automobilistica. Con l’adozione crescente dei veicoli elettrici e l’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità, marchi come Peugeot stanno dimostrando di essere pronti a guidare il cambiamento e ad adattarsi alle esigenze del futuro.