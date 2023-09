App Mymenu: la soluzione per chi non ama cucinare

App Mymenu: la soluzione per chi non ama cucinare

Siete sempre fuori casa o troppo stanchi per mettervi ai fornelli? Non sapete cucinare neanche un uovo sodo? Quest'app farà per voi: non solo potrete scoprire i menù di tutti i ristoranti nella vostra, ma anche ordinare e farvi portare le pietanze a casa o in ufficio.