La tassa che tanti di noi non vorrebbero pagare, l’imposta che tutti vorrebbero vedere abolita, giustappunto il canone Rai, può essere gratis per alcuni utenti che rispettano determinati requisiti. Una notizia sicuramente attesa ed accolta con giubilo dalla community, per la quale tuttavia sono necessarie alcune considerazioni.

Il canone Rai nasce negli anni ’70, con l’avvento del televisore e con la sua diffusione nelle case degli italiani, il Governo dell’epoca decise di attivare una tassa che producesse un gettito fiscale da utilizzare liberamente per migliorare le infrastrutture e finanziare la TV pubblica. Negli anni ha subito svariate modifiche, oggi ha un costo di 90 euro annui, da pagare a rate nelle bollette dell’energia elettrica, con addebito in 10 unità da 9 euro l’una.

Canone Rai, una notizia tanto attesa è finalmente realtà

L’unico modo legale per non pagare il canone Rai è quello di non possedere un televisore, se avete notato, la condizione necessaria affinché il canone venga applicato è proprio questa. Nell’eventualità in cui il consumatore non sia in possesso del suddetto requisito, allora ha pieno diritto a richiedere l’esenzione, riuscendo così a risparmiare i famosi 90 euro annui.

Allo stesso modo, gli utenti che oggi possono godere del televisore, ed allo stesso tempo non pagare la tassa, sono i soli over 75, che hanno un reddito annuo inferiore agli 8000 euro. Attenzione però, sono da considerarsi compresi solamente coloro il cui reddito inferiore agli 8000 euro sia famigliare, inteso come somma di tutti i membri dello Stato di Famiglia.