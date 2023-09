Polaroid I-2, svelata la nuova fotocamera istantanea premium

Polaroid I-2 è la nuova fotocamera istantanea di fascia alta, un prodotto perfettamente in grado di combinare l’esperienza analogica, con la tecnologia di ultima generazione, nell’idea comunque di andare nuovamente a rappresentare un punto di riferimento per il settore.

Il modello viene commercializzato con l’obiettivo Polaroid più nitido di sempre, pronto a realizzare immagini dalla qualità superiore al normale, che ampliano al massimo la versatilità dello stesso, e portano il fotografo ad avere campo libero per dare sfoggio alla creatività. La Polaroid I-2 ha 3 obiettivi, tutti con messa a fuoco automatica e apertura del diaframma decisamente ampia, che permettono di ottenere una maggiore profondità di campo ed appunto immagini più nitide del normale.

Il sensore LiDAR permette di regolare senza troppi problemi l’autofocus, il suo scopo è proprio quello di capire la distanza del soggetto da inquadrare, regolandone poi la messa a fuoco, sopratutto in condizioni di scatto particolarmente difficili, come la scarsa illuminazione o la forte luminosità.

Polaroid I-2, la prima con i comandi manuali

Per la prima volta da sempre, parlando esclusivamente dei modelli analogici, ecco arrivare i comandi manuali, così da ricordare alla perfezione il passato, ed offrire al consumatore finale la possibilità di selezionare la velocità di scatto o l’apertura, ruotando le relative ghiere (sono presenti anche sei modalità di ripresa). Non mancano ovviamente la tecnologia bluetooth, utile per aggiornare il firmware o semplicemente per controllarla da remoto, ed un look che può essere considerato il giusto mix tra moderno e vintage.

Al suo interno andranno posizionate le pellicole i-Type, SX-70 o 600, con piena compatibilità con i filtri da 49 millimetri. Il prodotto può essere acquistato da oggi sul sito ufficiale, ad un prezzo di listino di 699 euro.