Un volantino più unico che raro vi attende oggi da MediaWorld, finalmente gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una fantastica campagna promozionale con la quale riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo essere sempre in grado di mettere le mani su prodotti di altissimo livello.

Il volantino di cui vi parleremo oggi non presenta vincoli o differenze particolari rispetto alla localizzazione territoriale, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà nei negozi fisici, ed anche online sul sito. Solamente gli utenti che acquisteranno dal divano di casa propria, devono fare attenzione al fatto che potrebbero essere presenti limitazioni in merito alla spedizione a domicilio (ovvero spese di spedizione aggiuntive).

MediaWorld, tantissimi prezzi bassi per spendere poco

E’ tempo di Back to School anche per MediaWorld, con una serie di promozioni decisamente invitanti e la possibilità comunque di trasformare il vecchio notebook in buoni d’acquisto da utilizzare in un secondo momento sempre nei negozi dell’azienda, basterà consegnarlo ed attenderne la valutazione.

Oltre ad innumerevoli notebook, all’interno della campagna promozionale si possono trovare anche gli smartphone in promozione, partendo dalla fascia più alta, come Galaxy Z Flip5 in vendita a 1249 euro, oppure Galaxy S23 Ultra a 1199 euro, per finire con un buon rapporto qualità/prezzo relegato su Galaxy S22, che oggi costa solamente 599 euro.

Non mancano tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo consigliamo di collegarsi al sito ufficiale, oppure di aprire le pagine sottostanti.