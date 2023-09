Nel mese scorso una novità molto intrigante era stata aggiunta alla versione beta di Whatsapp destinata agli utenti Android (2.23.17.8). Parliamo della possibilità di accedere alla funzione multi-account, che ora sarà disponibile per il test a più persone grazie alla versione 2.23.18.21 dell’app di messaggistica, ma sempre per gli utenti Android.

Quest’ultima news si aggiunge alla recente funzione che permette l’autenticazione non solo tramite il codice a 6 cifre inviato sul proprio cellulare tramite SMS, ma anche con l’email.

Accesso multi-account su Whatsapp

Con la nuova funzione del multi-account, l’app permetterà agli utenti di aggiungere sullo stesso dispositivo un altro account. Come? Sfruttando una nuova opzione inserita, per ora, nell’ultima versione beta per Android. Con tale funzionalità si potrà finalmente evitare di ricorrere a soluzioni differenti per poter avere a disposizione una separazione netta delle conversazioni. Alcuni, fino ad ora, avevano clonato l’app o istallato Whatsapp su di un altro cellulare, spesso per scopi lavorativi ma a volte anche personali.

In questo modo invece, si potrà avere una funzione molto simile a quella di Instagram, che permette di accedere a più profili grazie ad un semplice menu a tendina.

Utile anche la novità anticipata poco fa riguardante l’autenticazione tramite l’indirizzo email, piuttosto che attraverso un codice OTP. L’email verrà attivata in automatico se l’utente sceglierà di selezionare l’opzione con l’autenticazione a due fattori e deve essere la medesima collegata all’account Google che l’app usa per il backup delle conversazioni su Drive.

Ad ora, tali funzionalità sono ancora nella fase di test. Quindi, come sempre, la successiva diffusione dipenderà dal riscontro degli utenti che hanno la possibilità di provarle. Avranno esito positivo? Noi supponiamo di sì e attendiamo che vengano rese ufficialmente disponibili a tutto il pubblico. Per quanto riguarda il multi-account potrebbe essere davvero utile e anche un modo per tenere separata vita privata da lavorativa con semplicità.