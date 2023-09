I dispositivi della linea Fan Edition di Samsung sono sempre molto apprezzati dal pubblico per via delle loro ottime prestazioni e del costo ridotto rispetto ai top di gamma del colosso al punto da aver indotto gli esperti a supporre che, in un futuro non troppo lontano, l’azienda potrebbe rilasciare il suo primo Galaxy Z Fold FE.

Nell’attesa di ottenere maggiori informazioni sul dispositivo pieghevole low cost sul quale Samsung potrebbe essere a lavoro, possiamo affermare che molto presto sarà possibile assistere all’arrivo del Galaxy S23 FE.

Lo smartphone economico è atteso ormai da parecchio tempo e la scheda tecnica è del tutto nota così come il suo design. Un leaker, inoltre, ha fornito alcune informazioni ben precise sul periodo nel quale potrebbe arrivare sul mercato.

Samsungs #GalaxyS23FE, #GalaxyTabS9FE and other FE products as well as other IoT products will be launched sometime later this year in Q4 and not at IFA (Internationale Funk Ausstellung) in Berlin as some might think – just keep that in mind pic.twitter.com/znTkb3DOQD

— Max Jambor (@MaxJmb) August 29, 2023