La migliore offerta di Fastweb in questo momento resta sempre la stessa ma c’è un piccolo cambiamento. Non ci sono più 200 giga come in passato, ma 150. Questo ovviamente non rappresenta un problema, visto che sono davvero poche le persone nel mondo che riescono ad andare oltre questa soglia.

A tal proposito c’è da dire che è cambiato anche il prezzo mensile, che prima era di 8,95 €. Adesso per sottoscrivere la migliore soluzione di Fastweb basteranno 7,95 €, con i contenuti che compongono la promo che sono rimasti invariati per quanto riguarda minuti e messaggi.

Qui in basso potete notare quindi come è cambiata la soluzione che prima tutti conoscevano. Quello che non è cambiato è il regalo che Fastweb concede a tutti coloro che la sottoscrivono.

Fastweb: la miglior promo attualmente costa solo 7,95 € al mese per sempre

Partendo infatti dai minuti, gli utenti che sottoscrivono la Mobile Full 150 possono averli senza limiti. La stessa cosa non vale per gli SMS che invece sono solo 200. Il vero punto di forza però corrisponde nella connessione ad Internet e non solo per la quantità.

Se ci sono 150 giga utili per navigare, dall’altro lato ecco il miglior standard di vita per farlo. Fastweb infatti è l’unico provider virtuale che dispone del 5G e lo regala all’interno del suo prezzo mensile.

Anche l’attivazione sarà molto veloce visto che gli utenti potranno effettuarla anche mediante la loro identità digitale o tramite lo SPID.

Per sottoscrivere il tutto non bisogna fare altro che recarsi sul sito ufficiale dove ci sono tutte le opportunità disponibili.