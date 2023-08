Per coloro che sono in cerca di offerte convenienti per la rete di casa, Fastweb fa decisamente al caso vostro.

Si sente sempre parlare di una pluralità di promozioni accessibili per la rete mobile, talvolta sottovalutando il fatto che anche un servizio di linea fissa sia non solo necessario, ma spesso anche più irrinunciabile.

Soprattutto se pensiamo al fatto che ci troviamo in un’epoca in cui lo smart working la fa da padrone, e ciò comporta la necessità di poter contare su una linea stabile ed affidabile, senza rinunciare ovviamente alla velocità e alla qualità delle prestazioni.

A tal proposito, Fastweb offre interessanti soluzioni per la rete di casa, al fine di garantire un’ottima copertura al minimo prezzo.

Fastweb casa: le migliori promo del momento

Le promo di rete fissa su cui attualmente Fastweb si sta concentrando maggiormente sono Fastweb Casa, F. Casa Light e Casa Plus.

Ognina di esse prevede un periodo di prova di almeno 30 giorni, terminato il quale chiunque non fosse soddisfatto del servizio, potrà recedere dall’abbonamento senza penali ne costi aggiuntivi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa comprende ognuna di esse.

CASA LIGHT.

Al prezzo di 27.95 euro al mese, essa comprende:

– Internet illimitato alla massima velocità;

– Chiamate e minuti illimitati, con solo 15 centesimi di scatto alla risposta;

– Modem FASTgate incluso;

– Workshop Fatsweb Digital Academy, ovvero il corso che introduce al mondo del lavoro e del mercato digitale;

– Costi di attivazione inclusi.

PROMO CASA

Al prezzo di 29.95 euro al mese, prevede:

– Internet illimitato alla massima velocità;

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti;

– Internet Box Nexxt + Alexa;

– Workshop Fatweb digital Academy;

– Assicurazione casa e per animali domestici h24 7/7.

CASA PLUS.

Al costo mensile di 36.95 euro, essa comprende:

– Assistenza Plus per la risoluzione rapida ed immediata di ipotetici problemi;

– Due amplificatori Wi-Fi Booster;

– Servizio FaswebUP Plus, inclusivo di contenuti in streaming, sconti, abbonamenti in palestra, biglietti del cinema e molto altro ancora