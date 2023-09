Withings, in occasione di IFA 2023, ha presentato al mondo la nuova versione del proprio smartwatch per il benessere, stiamo parlando di ScanWatch 2, un prodotto che fa dell’eleganza il suo punto di forza, con un occhio però alle misurazioni wellness.

Withings ScanWatch 2 può essere definito uno smartwatch ibrido, in quanto esteticamente appare identico ad un classico orologio analogico, ma allo stesso tempo nasconde un’anima smart che lo innalza verso nuovi livelli di attenzione al benessere e allo stato dell’utente.

Il suo punto di forza è chiaramente l’autonomia, può raggiungere fino a 30 giorni di utilizzo continuativo (con ricarica in 2 ore), affiancata dal peso estremamente ridotto, pari a 52,5 grammi per la variante da 42 millimetri. Nel quadrante analogico si trova un piccolo display OLED da 0,63 pollici in scala di grigi, con 282 ppi, perfetto per mostrare tutte le misurazioni. La cassa, in acciaio inossidabile, conferisce eleganza, la sicurezza è invece dettata dalla presenza del vetro zaffiro a protezione.

Withings ScanWatch 2, un prodotto eccellente

Le misurazioni che permette di raggiungere sono le solite, con il sensore TempTech 24/7 per il battito cardiaco e l’ossigenazione nel sangue, il barometro per la pressione e l’altitudine, i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate, l’ECG (elettrocardiogramma) ed il sonno. A renderlo speciale troviamo il pieno supporto a Google Fit e Apple salute, il che lo rende perfettamente utilizzabile con qualsiasi sistema operativo, nonchè la misurazione della temperatura corporea in modo continuativo.

Il tutto risulta essere perfettamente visibile dall’applicazione mobile gratuita, e raccolto in comodi grafici che permettono di comprendere anche in modo dettagliato la variabilità del sonno, e come fare per riuscire a sentirsi più riposati (non mancano tantissimi sport differenti e le relative misurazioni). Withings ScanWatch 2 sarà in vendita a breve ad un prezzo di listino di 349,95 euro.

Withings – la nostra intervista ad IFA 2023

In occasione di IFA 2023 abbiamo avuto l’occasione di intervistare un membro dell’azienda, ecco la nostra intervista completa.

Tecnoandroid:

Siamo allo stand di Withings e ho alcune domande da farti. Siamo qui con l’orologio, giusto?

Management Withings:

Sì, che vanta una serie di funzioni avanzate, tra cui il monitoraggio continuo delle variazioni della temperatura corporea.

Tecnoandroid:

Come immaginate che questa funzione influenzi l’esperienza quotidiana degli utenti? E come si confronta con altri prodotti sul mercato?

Management Withings:

Abbiamo integrato nuovi sensori per la temperatura. La chiarezza è che utilizziamo il flusso di calore e il termistore della temperatura del suolo. Prendiamo input dal PPG e anche dal metodo per contestualizzare la variazione della temperatura corporea. È importante avere un monitoraggio 24/7 grazie alla nostra autonomia di 30 giorni. Le tendenze e le fluttuazioni sono davvero interessanti da vedere perché il 60% dell’energia del corpo viene utilizzata per mantenere la temperatura di base. L’importante non è il valore assoluto, ma la variazione. Ecco cosa mostreremo all’utente: le variazioni della temperatura di base, poiché potrebbero indicare l’inizio di una malattia. Anche per l’allenamento, può aiutarti a ottimizzare le tue prestazioni. Ad esempio, è importante monitorare 24/7 perché quando vai a dormire, la tua temperatura di base diminuisce. Se non aumenta fino a un certo livello, potrebbe indicare qualcosa. Non stiamo rilevando la febbre, ma possiamo indicare a qualcuno che la sua temperatura è in una certa zona. Forse dovrebbero approfondire e cercare di capire, magari prendendosi cura della notte successiva prima di andare a dormire. E perché abbiamo fatto ciò per gli utenti? È interessante notare che nel 2020

abbiamo fornito scanner a cliniche e i clinici hanno detto: “È fantastico poter monitorare HR, SPO2, ma ci manca la temperatura”. Quindi, il monitoraggio 24/7 è importante, soprattutto di notte, per alcuni casi d’uso come l’ovulazione prevista.

Tecnoandroid:

È davvero notevole. Come è riuscita Withings a ottenere queste prestazioni?

Management Withings:

È una buona domanda. Una delle sfide più grandi che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di avere molte persone che lavorano dietro questo prodotto. Quando lanciamo un nuovo prodotto, è una delle nostre priorità. Abbiamo integrato un nuovo sistema che chiamiamo “health sense”, la nostra nuova generazione di sistema operativo. Questo sistema ottimizza l’uso dei sensori e li attiva al momento giusto durante la giornata. Ad esempio, quando rileviamo che una persona è a riposo, cerchiamo notifiche di ritmi irregolari. In questo modo, accendiamo i sensori e eseguiamo i nostri algoritmi al momento giusto. Questa è un’ottimizzazione e cerchiamo di trovare il miglior modo in cui le persone sono al meglio. Come sai, ci concentriamo principalmente sulle metriche di salute. Ecco perché manteniamo il nostro design ibrido. Questo design ci permette di non avere un grande schermo che consuma molta energia. Ci concentriamo sul mostrare istantaneamente le metriche.

Tecnoandroid:

Il dispositivo ha una buona batteria. E’ grazie allo schermo monocromatico?

Management Withings:

Per la prima volta, per questa nuova generazione, abbiamo integrato un nuovo schermo con una risoluzione più alta e 16 sfumature di grigio. Ciò ci permette di avere alcune funzioni interessanti e di mostrare ancora più dati all’utente. Ad esempio, abbiamo integrato il nuovo tracciamento del ciclo mestruale. Posso inserire direttamente alcuni sintomi, come un mal di schiena oggi, anche se non ho il mio telefono con me. Questo sintomo verrà sincronizzato con l’app e l’algoritmo lo utilizzerà per prevedere le fasi di ovulazione e mestruazione. Quindi, per le persone con mestruazioni, possono

avere una visione più ampia della loro salute. Perché le disturbanze mestruali possono essere segni di altri problemi.

Tecnoandroid:

Avete descritto lo ScanWatch 2 come uno smartwatch ibrido all’avanguardia. Puoi descrivere la filosofia dietro questo device?

Management Withings:

Sì, perché la cosa importante è che gli utenti ottengano dati e anche intuizioni per prendere delle azioni e migliorarsi. Abbiamo bisogno di dati e quindi abbiamo bisogno che le persone indossino l’orologio. Per questo è essenziale avere un prodotto bello. Ecco perché abbiamo passato molto tempo a creare questo design. Vogliamo un orologio ispirato al mondo degli orologiai e non abbiamo fatto compromessi sul design. Abbiamo iterato molto per trovare il miglior design possibile che si adatti alle persone. Ecco perché ci concentriamo sulla durata della batteria e sul vero design ibrido con materiali durevoli come il cuoio e il metallo. Il vetro è in zaffiro e la cassa è in acciaio inossidabile, resistente all’acqua fino a 50 metri. Quindi puoi usarlo per tutte le tue attività, come surf, kayak, ecc.

Tecnoandroid:

È davvero un orologio elegante.

Management Withings:

Sì, prestiamo molta attenzione al design.

Tecnoandroid:

Avete sottolineato la privacy e la protezione dei dati. Quali sono le misure adottate da Withings per garantire la sicurezza dei dati degli utenti, soprattutto con l’introduzione dello ScanWatch 2?

Management Withings:

Fondamentalmente, stiamo utilizzando molti dati, a volte dati di grado medico. Quindi, dobbiamo fare attenzione a cosa facciamo con questi dati. Ovviamente, seguiamo il GDPR e abbiamo anche altre certificazioni. Siamo in conformità con le normative europee e francesi sulla monitorazione dei dati sanitari e anche con l’HIPAA negli Stati Uniti. Quindi, prestiamo davvero molta attenzione a questo. Siamo legalmente auditati come azienda per produrre dispositivi di grado medico. Ad esempio, siamo certificati per la rilevazione dell’ECG. Questo è certificato da un organismo notificato.

Tecnoandroid:

Avete la certificazione per i vostri smartwatch?

Management Withings:

Sì, per la rilevazione della fibrillazione atriale tramite ECG, siamo approvati dalla FDA per questa funzione e abbiamo anche la marcatura CE per questa funzione in Europa.

Tecnoandroid:

Penso che sia uno dei punti di forza del vostro marchio. Avere questa certificazione ti fa sentire più sicuro.

Management Withings:

Quando affermi qualcosa, l’uso previsto che definisci, come rilevare la fibrillazione atriale tramite ECG, è considerato medico agli occhi della FDA e dell’Europa. Quindi, siamo obbligati a sottoporci a tutti gli studi clinici e a tutta la documentazione necessaria.

Tecnoandroid:

Non ho mai provato Withings. È possibile estrarre i dati e stamparli in un file PDF e condividerli con il proprio medico?

Management Withings:

Sì, certo. Personalmente, penso che sia una delle cose migliori da fare. Essere in grado di condividerlo con il tuo medico è davvero molto comodo. Puoi scegliere l’intervallo di tempo, come l’ultima settimana o gli ultimi 3 mesi, su tutte le metriche, come le misurazioni spot, la qualità del sonno, ecc. e condividerlo direttamente in pochi clic sull’app e inviarlo via e-mail al tuo medico.

Tecnoandroid:

È facile e veloce.

Management Withings:

Sì, è facile e veloce. E come sai, introduciamo nuovi biomarcatori tutto il tempo e li includiamo nei rapporti PDF.

Tecnoandroid:

Grazie per il tuo tempo.

Management Withings:

Grazie a te.