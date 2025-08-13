Xiaomi: il suo asciugacapelli in un minuto

Xiaomi amplia la gamma di prodotti Mijia. Ciò introducendo sul mercato cinese un nuovo asciugacapelli ad alta velocità (modello GSHF04LF). L’azienda propone un dispositivo compatto e leggero, pensato per combinare prestazioni elevate e tecnologie avanzate a un costo molto accessibile. Si parla di 219 yuan, pari a circa 26 euro. Il centro di tale asciugacapelli è un motore brushless in grado di raggiungere la notevole velocità di 110.000 giri al minuto. Quest’ultimo genera un getto d’aria che tocca i 62 metri al secondo. Tale potenza consente tempi di asciugatura estremamente ridotti: i test interni di Xiaomi indicano circa un minuto per capelli corti. Tre per quelli di media lunghezza e intorno ai cinque minuti per chi ha capelli lunghi.

Xiaomi: i dettagli relativi al nuovo asciugacapelli

Con una potenza nominale di 1600 watt e un’alimentazione a 220 volt, il nuovo asciugacapelli Mijia è, al momento, disponibile per l’acquisto esclusivamente in Cina. Oltre alla rapidità, il nuovo Mijia punta molto sulla protezione della fibra capillare. Integra, infatti, una tecnologia a ioni negativi, con un’emissione dichiarata di 200 milioni di particelle. Utile per ridurre l’effetto crespo e l’elettricità statica, lasciando i capelli più lucidi e morbidi. A supporto di tale funzione, il sistema di controllo intelligente della temperatura è basato su un termistore NTC e un microprocessore MCU. In tal modo è in grado di monitorare il calore fino a cento volte al secondo.

Il dispositivo di Xiaomi è caratterizzato da quattro impostazioni di temperatura: aria fredda, tiepida, calda e un ciclo alternato caldo-freddo. Inoltre, una funzione di memoria interna ripristina automaticamente l’ultima configurazione selezionata. Importante è anche la presenta di un livello sonoro stato ottimizzato a 73,9 dB(A), importante per la riduzione del rumore. L’esperienza d’uso è confortevole grazie ad un peso ridotto. Si parla, infatti, solo di 347 grammi. Mentre la scocca è disponibile in quattro tonalità pastello. Ovvero rosa, bianco crema, blu e verde.