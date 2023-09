La casa discografica Warner Music Central Europe ha offerto il suo primo contratto discografico a un personaggio completamente digitale, che prende il nome di Noonoouri. Pubblicato anche il singolo di debutto Dominoes in collaborazione con il DJ tedesco Alle Farben.

La tecnologia basata sull’intelligenza artificiale utilizzata per creare la voce di Noonoouri è stata realizzata prendendo come riferimento la voce di un vero cantante. Successivamente è stata alterata per ottenere un suono ben distinto da quello originale cui si ispira. I cantautori e i musicisti che hanno lavorato al brano riceveranno royalties e quote di pubblicazione proprio come avviene per qualsiasi canzone tradizionale, spiega l’agenzia di stampa.

La traccia di debutto del personaggio lanciato da Warner Music, Dominoes, presenta la partecipazione del DJ e produttore musicale tedesco 38enne Alle Farben, vero nome Frans Zimmer, ed è stata scritta da un gruppo di cantautori e musicisti. Il video musicale presenta anche l’avatar del personaggio che indossa il marchio di intimo modellante Skims di Kim Kardashian, scelto dal creatore di Noonoouri Joerg Zuber.

La Warner Music lancia per la prima volta un singolo realizzato con una voce digitale

Commentando il video musicale di debutto pubblicato su Instagram, Zuber ha dichiarato: “Dopo due anni di lavoro duro per portare a termine questo progetto musicale, finalmente possiamo condividere l’incredibile lavoro di squadra con il mondo – grazie @warnermusic.de per aver creduto in noi #TheBeginning.” Un portavoce di Warner Music Central Europe ha aggiunto: “Noonoouri è un personaggio digitale di lunga data con il quale abbiamo firmato un contratto discografico. Non è generata dall’intelligenza artificiale, anche se la tecnologia assistita dall’intelligenza artificiale è stata utilizzata per creare la sua voce. Cantautori e musicisti di talento hanno scritto e registrato il suo brano di debutto Dominoes, e non vediamo l’ora che i fan lo scoprano.”

Questa mossa azzardata ma sicuramente innovativa intentata dalla Warner Music potrebbe portare un cambiamento radicale nel panorama musicale. Cambierà il modo in cui si fa musica ma anche il modo in cui viene ascoltata. Ci saranno nuovi ruoli e nuovi equilibri tra chi realizza brani di questo genere con voci del tutto digitalizzate. Ma la cosa più importante è che saranno richieste nuove competenze fino ad ora inesplorate.