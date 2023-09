Se vi siete stancati di girovagare con più cavi per tutti i vostri dispositivi elettronici, tutto quello che avete bisogno è di un cavo multiplo. Si tratta di tre prodotti in uno.

La piattaforma Amazon sta proponendo RAVIAD Multi Cavo di Ricarica a soli 5 euro, scopriamo insieme tutti i dettagli.

RAVIAD Multi Cavo di Ricarica a soli 5 euro su Amazon

Questo cavo ricarica multiplo consente di eseguire la chiusura intelligente per soddisfare i requisiti di ricarica delle diverse interfacce. Il cavo USB multipla supporta contemporaneamente una carica di 5V/3A per 3 dispositivi, il tutto combinato in un unico cavo multi di alimentazione. Non è necessario prendere altri cavi quando sei in macchina, in ufficio o in viaggio.

Questo cavo di ricarica è rivestito con un tessuto in Nylon ultra duraturo rendono il cavo anti nodi e resistente contro gli strappi e l’utilizzo giornaliero. Prestazioni costanti dopo 10000+ test di flessione. RAVIAD USB 3 in 1 fornisce garanzia di sostituzione di 24 mesi e garanzia di soddisfazione al 100%.

Come anticipato precedentemente, seguendo questo link è possibile acquistarlo sulla piattaforma Amazon per soli 5.36 euro.