Come aumentare l'ENERGIA raccolta dai pannelli solari

Le persone si stanno accorgendo di quanto l’energia sostenibile stia diventando di primaria importanza negli ultimi anni. Proprio per questa motivazione i pannelli solari sono un’opzione che tutti stanno prendendo ultimamente in esame per le proprie abitazioni.

Di certo uno dei più grandi difetti che caratterizzano questi impianti riguarda la resa ma anche la perdita di energia. Non tutto il calore infatti diventa spesso energia elettrica da utilizzare in casa, visto che ci sono perdite importanti, che qualcuno reputa normali. In realtà tutto ciò potrebbe essere limitato con una novità molto interessante. Uno studio condotto in Pakistan da alcuni scienziati, avrebbe fatto venire a galla una nuova dimensione. Si tratta di un nuovo prodotto.

Pannelli solari: ecco come disperdere meno energia possibile, c’è una novità

Da alcune evidenze provenienti dall’est del mondo, si deduce che una soluzione alla perdita di energia dei pannelli solari potrebbe essere stata finalmente trovata. Si tratterebbe di un nuovo prodotto in grado di pulire le superfici dei pannelli stessi, in modo da ridurne la temperatura e non dando spazio allo sporco. Chi ha condotto la ricerca, dichiara che il sistema di pulizia può essere integrato all’interno delle installazioni stesse, sia sul piano residenziale che commerciale.

Questo sarebbe molto utile siccome non comporterebbe spese ulteriori per i pannelli solari di ultima generazione. Il funzionamento avviene in maniera totalmente autonoma, senza il bisogno di metterci le mani di continuo.

L’acqua che andrebbe a scorrere sulle superfici, raffredderebbe ogni modulo circa dello 0,8%. Il risparmio sarebbe notevole siccome il costo dei pannelli solari con questo sistema verrebbe assorbito in meno di tre anni.