Il colosso della tecnologia, Sharp, ha presentato tre diversi ed innovativi prodotti all’IFA 2023. Con questi nuovi “accessori” si inserisce in fette di mercato che non aveva ancora raggiunto.

Sono prodotti che soddisferanno chi ama ascoltare la musica o suonare strumenti musicali con un’audio di ottima qualità, chi adora l’aria aperta e chi vuole tenere la casa sempre in ordine e chi sperimenta in cucina. Scopriamoli tutti nel dettaglio.

Il sistema audio SumoBox Pro

Il SumoBox Pro è il nuovo sistema audio ad altissime prestazioni. Offre a chi lo acuista fino a 108 dB grazie all’integrazione di diffusori da 200 W RMS. Questo dispositivo, avente 2 woofer da 10 pollici uniti a 2 tweeter da 3 pollici, dona un’acustica perfetta con un’ottima dispersione del suono.

Il design angolato non solo influisce sulla qualità dell’audio, ma è anche altamente elegante. L’altoparlante Sharp è anche molto resistente, la griglia di colore nero in acciaio industriale dona robustezza e garantisce una forte protezione ad ogni urto.

La batteria in dotazione è agli ioni di litio. Essa si può staccare e ricaricare, inoltre permette 8 ore di riproduzione audio continua. Il Sumo Box Pro può essere connesso tramite l’uso di un Bluetooth True Wireless Stereo (TWS) oppure con la connessione cablata. Andiamo al punto cruciale: sarà presto disponibile al pubblico al costo di 399 euro.

Le nuove e-bike di Sharp

Per chi adora girare in bicicletta, Sharp ha mostrato all’IFA l’e-bike Milano (BK-RS08E). Si tratta di una bici tecnologica e ibrida. Non solo è completamente sostenibile, ma è anche molto confortevole da usare.

L’e-bike è dotata di un’alimentazione elettrica a motore con una potenza da 250W. Questa permette un’accelerazione immediata e senza sforzo, consentendo al proprietario di raggiungere una velocità di 25 km/h.

Anche se non siete esattamente esperti, i 5 diversi livelli di assistenza vi daranno il giusto support. L’autonomia massima della bici è di circa 80 chilometri. Può essere controllata grazie ad un display LCD a colori che mostra info indispensabili come la velocità. La Milano e-bike, con telaio in alluminio, sarà in vendita a circa 2.499 € e nella colorazione shiny silver (BK-RS08ES) a 2.599 €.

Le friggitrici ad aria e la gamma di aspirapolveri a stelo Sharp

Sharp amplia la propria clientela con due nuovi prodotti per la casa. Parliamo di una nuovissime aspirapolveri a stelo e delle friggitrici ad aria disponibili in diversi formati.

La linea di aspirapolveri si basa su un motore super potente con alta aspirazione ed hanno integrato un filtro HEPA H13. I dispositivi hanno anche tre livelli di pulizia che permettono tre differenti intensità di aspirazione. Tutti i modelli di aspirapolvere Sharp hanno un’autonomia di circa 50 minuti, che ti permetteranno di pulire tutta casa. La durata però può essere raddoppiata grazie al sistema Duo Battery.

Quanto costeranno? Le Power Duo potranno essere comprate dall’anno prossimo: il modello Comfort Power Duo SV12 sarà acquistabile a 279,99 euro, la Max Power Duo SV20 a 349,99 euro e per ultima la Ultra Power Duo SV28 al prezzo di 459,99 euro.

Le friggitrici ad aria, invece, sono dotate di una tecnologia avanzata che permette una perfetta circolazione dell’aria calda. Inoltre, hanno in dotazione un pannello di controllo soft-touch facilissimo da utilizzare e di un display digitale dove verranno visualizzati i programmi e la temperatura.

Al momento hanno integrate otto impostazioni di cottura, ognuna sviluppata per adattarsi ad un diverso tipo di alimento. Consente anche di riscaldare, cuocere i cibi congelati e di tenere in caldo quelli già cotti.

Saranno presto sugli scaffali in due formati: da 4 litri (AF-GS404A) al costo di 89,99 euro e più grande, precisamente da 5,5 litri (GS-552A), al prezzo di 139,99 euro.