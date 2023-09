AEG, acronimo che sta per Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, è una nota azienda tedesca operante nel settore della realizzazione e commercializzazione di elettrodomestici per la casa.

Negli ultimi giorni l’azienda ha lanciato alcuni importanti prodotti che sfruttano al meglio le più grandi innovazioni tecnologiche dell’ultimo periodo, stiamo parlando di un frigo congelatore controllabile attraverso un’ app installata sul proprio smartphone, è di un piano cottura con cottura assistita.

Tutte le novità di AEG

Parlando del frigo congelatore di AEG e delle sue peculiari caratteristiche funzionali, ecco cosa sappiamo al riguardo:

Si tratta di un frigo congelatore da incasso Serie 9000 MultiChill 0°C.

Sistema Colling 360, ovvero un sistema avanzato per la ricircolazione dell’aria Green Zone, utile per garantire un mantenimento del 95% delle vitamine in quanto attua un controllo automatico dell’umidità.

La novità più importante è sicuramente quella del cassetto chiamato MultiChill 0°C. Quest’ultimo permette di utilizzare un’ apposita app da installare sul proprio smartphone, grazie alla quale è possibile controllare la temperatura e la conservazione ottimale dei cibi all’interno del suddetto cassetto.

Esso infatti può essere regolato attraverso l’applicazione mobile, nel momento in cui si vogliono conservare alla giusta temperatura alimenti come carne o pesce, marinare gli alimenti, impostare la lievitazione dell’impasto e molto altro ancora. Tutto molto funzionante in maniera semplice e davvero rapida.

Un piano cottura intelligente

L’altra novità AEG, riguarda l’introduzione di un nuovo piano cottura, grazie al quale è possibile controllare e stabilire la temperatura ottimale dei cibi conservati al suo interno.

Si tratta del piano cottura ad induzione Serie 8000 Sense Boll & Fry, costituito da un CookSmart Touch Display, ovvero da un sistema di cottura assistita.

Per usarlo basta che l’utente decida cosa fargli fare ed impostarlo di conseguenza, può infatti scegliere di fare bollore l’acqua o persino di friggere qualcosa.

Un’altra opzione importante di questo elettrodomestico è quella definitiva EcoTips, grazie al quale il piano cottura lavora non solo più velocemente, ma è anche in grado di far risparmiare circa il 18% dei consumi di energia elettrica, e senza rischiare di surriscaldare le padelle o rovinarle a causa della frittura.

Oltre al frigo e al piano cottura, AEG ha lavorato anche per la realizzazione di due nuove cappe.