I numeri parlano chiaro e dicono che la Postepay è senza dubbio la carta di credito ricaricabile più utilizzata in Italia. Lo strumento di pagamento messo a disposizione da Poste Italiane è fondamentale per migliaia di italiani che effettuano acquisti sia nei negozi sul territorio sia nei diversi marketplace online.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

Da tempo Poste Italiane sta modulando sempre di più la sua Postepay in base alle esigenze degli utenti ed in estate ha messo a disposizione una nuova versione della carta, una versione digitale ma soprattutto completamente a costo zero.

La Postepay Digital, questo il nome della nuova tessera, è una variante della carta tradizionale di Poste che i clienti potranno utilizzare attraverso le app di Wallet presenti sia sugli iPhone sia sui più recenti dispositivi di casa Android.

I servizi che garantisce la Postepay Digital sono i medesimi della carta nella sua versione tradizionale. Gli utenti potranno effettuare pagamenti attraverso il circuito Visa, ricevere ricariche di credito ed anche inviare pagamenti P2P ad amici e contatti della rubrica.

La carta si distingue dalla versione Evolution di Postepay per la mancanza di un codice IBAN per invio e ricezione di bonifici ed anche per la mancanza di un pagamento mensile pari a 1,25 euro.

Gli utenti che desiderano attivare la versione Digital di Postepay dovranno recarsi presso un centro postale sul territorio. Sottolineiamo ancora come la tessera ha alcun costo di attivazione, a differenza della carta nella sua forma materiale che ha un prezzo pari a 10 euro.