Vodafone in questi ultimi giorni di agosto vuole essere acerrimo rivale di Iliad e delle sue ultime promozioni low cost. Dopo una stagione estiva all’insegna delle promozioni low cost, il provider inglese rilancia la sfida con l’obiettivo di aumentare ancor di più il suo numero di abbonati su scala nazionale.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Una tariffa da non sottovalutare in casa Vodafone per la fine di agosto è la Special 70 Giga. I clienti che attivano questa promozione avranno chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la navigazione di rete, laddove disponibile anche con la tecnologia del 5G.

A giocare a favore della Special 70 Giga è il fatto del costo. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile infatti pagheranno meno di 10 euro al mese. Nel dettaglio, il costo della tariffa è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni più una spesa una tantum, dal valore di 10 euro per la ricezione e l’attivazione della SIM.

In linea con la sua strategia commerciale, anche questa promozione di Vodafone è dedicata in via prioritaria a coloro che effettuano l’operazione di portabilità del numero da altro operatore, sia esso Iliad o provider come TIM e WindTre. Per completare l’operazione di portabilità gli utenti dovranno attendere sino a tre giorni lavorativi.

Attivando questa tariffa in uno store commerciale di Vodafone, inoltre, gli utenti avranno anche la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre dall’attivazione della SIM, scongiurando ogni rischio di rimodulazione sui costi.