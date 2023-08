Tutto chiede salvezza, su Netflix arriva anche Drusilla Foer

La serie Netflix “Tutto chiede salvezza”, prodotta da Picomedia e diretta da Francesco Bruni, è pronta a tornare con una seconda stagione. Basata sul romanzo omonimo di Daniele Mencarelli, finalista al premio Strega nel 2020, la storia racconta le vicende di Daniele, interpretato da Federico Cesari, noto per il suo ruolo in Skam Italia. Dopo una crisi di rabbia, Daniele viene sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e si ritrova in un centro psichiatrico. Qui, tra empatia e sofferenza, inizia un percorso di crescita personale e di introspezione.

Tutto chiede salvezza: le nuove entrate nella serie

La serie ha il merito di affrontare il delicato tema delle malattie mentali con una profondità e leggerezza uniche, evitando cliché e superficialità. La seconda stagione promette di proseguire le vicende del romanzo, ma con un’evoluzione inedita. I personaggi già noti si intrecceranno con nuovi protagonisti, creando una trama ancora più avvincente.

Tra i volti noti, ritroveremo Fotinì Peluso, che interpreta Nina, un’influencer con un passato turbolento. Ma la vera novità è l’ingresso di Drusilla Foer nel cast, nel ruolo di Matilde. Drusilla, attrice e performer che ha recentemente conquistato il pubblico al Festival di Sanremo 2021, si cimenterà in questo nuovo progetto dopo il successo del suo spettacolo teatrale “Eleganzissima”. La sua presenza è attesa anche al Wired Next Fest di Milano a ottobre.

Altri nuovi ingressi includono Valentina Romani, Vittorio Viviani, Samuel Di Napoli e Marco Todisco, che si uniranno a personaggi già amati dal pubblico come Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi, Vincenzo Nemolato e Alessandro Pacioni. Il cast sarà completato da Ricky Memphis, Bianca Nappi, Flaure BB Kabore, Filippo Nigro, Raffaella Lebboroni, Lorenza Indovina, Michele La Ginestra, Arianna Mattioli, Giacomo Mattia e Carolina Crescentini.

La seconda stagione promette di essere un mix di emozioni, introspezione e crescita personale, con una narrazione che si muove tra il reparto di psichiatria e la vita al di fuori di esso. Le riprese sono già iniziate e si prevede che la nuova stagione debutterà nel prossimo anno, consolidando il successo della serie e offrendo al pubblico nuove prospettive sul delicato tema della salute mentale.