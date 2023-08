Fastweb, è uno dei più noti operatori telefonici italiani, che deve la sua linea a Wind Tre, altro gestore che gode di un’ ottima copertura di rete su tutto il territorio nazionale.

Per questo periodo estivo, al pari dei suoi concorrenti, l’operatore propone un’offerta super vantaggiosa che include, oltre alla linea di casa, anche una promo mobile dedicata.

Tutto in una soluzione unica da non lasciarsi assolutamente scappare.

Parliamo della Fastweb Casa Light + Mobile, attivabile fino al 31 Agosto 2023.

Salvo eventuali modifiche.

Promo Fastweb casa + mobile: tutti i servizi inclusi

Parlando della promozione casa + mobile proposta da Fastweb, ad un prezzo totale di 35,90 euro al mese (27,95 euro per la linea di casa e 7.95 euro per l’offerta mobile), prevede:

Fibra ottica alla massima velocità;

alla massima velocità; Modem e sua attivazione inclusa;

e sua attivazione inclusa; Corsi Fastweb Digital Academy, la scuola per i professionisti digitali per acquisire appieno tutte le conoscenze e le richieste del mercato attuale;

la scuola per i professionisti digitali per acquisire appieno tutte le conoscenze e le richieste del mercato attuale; SIM Mobile con 100 giga di Internet inclusi;

con di Internet inclusi; Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e senza scatto alla risposta;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e senza scatto alla risposta; Spedizione SIM, presso il proprio domicilio o edicola autorizzata, gratuita;

presso il proprio domicilio o edicola autorizzata, App MyFastweb dedicata, per visualizzare il credito residuo, le offerte attive sul tuo numero, configurare i dispositivi, personalizzare la connessione e molto altro ancora.

Tuttavia, per informazioni più dettagliate relative a questa o ad altre promozioni offerte da Fatweb, sia per la rete fissa sia per quella mobile, potete consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico, noto da sempre per la sua trasparenza e affidabilità dei servizi offerti.