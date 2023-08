ALLPOWERS è un brand attivo nel settore delle batterie portatili, e ci ha abituato a buoni prodotti, semplici da gestire e con tutte le funzionalità necessarie all’utente medio. Il modello ALLPOWERS R2500 rappresenta una ulteriore evoluzione.

Questo nuovo modello di batteria è un piccolo gioiello che si piazza come la soluzione più economica della serie R. Con una capacita di 2016Wh e potenza in uscita di 2500W (anche se l’azienda dichiara che è capace di raggiungere picchi di 4000W), è sicuramente una valida alleata da avere in casi durante i blackout o come UPS domestico.

Ricaricatela come volete

Innumerevoli sono le modalità di ricarica con cui poter gestire ALLPOWERS R2500: con la normale presa di corrente di casa, l’input massimo è fino a 1500W che permette di ricaricarla in 1,5 ore. Con pannello solare invece l’input massimo scende a 1000W con un tempo di ricarica di 2 ore.

Ma combinando i due sistemi, quindi presa di corrente e pannello solare è possibile raggiungere l’input di 2500W e una ricarica in meno di 1 ora. Per finire si può ricaricare anche attraverso caricatore da auto o usando un generatore a benzina o diesel.

Blackout? Puoi alimentare i tuoi elettrodomestici o usarla come UPS

Come detto ALLPOWERS 2500 trova utilità durante come soluzione di emergenza ad esempio durante un blackout (sempre più frequenti con condizioni meteo estreme) oppure utilizzandolo come dispositivo UPS per salvaguardare pc o altri dispositivi elettronici. Infatti durante un blackout il passaggio all’alimentazione di backup avviene in soli 15ms, garantendo che i dispositivi rimangano protetti e accesi.

Questo grazie anche al controllo software e alle batterie LifePO4 offrono sicurezza e durata oltre 3500 cicli di carica, assicurando a quanto dichiara ALLPOWER, più di 10 anni di utilizzo.

ALLPOWERS R2500 può essere gestita tramite app, collegandosi tramite WiFi e Bluetooth. Gli utenti possono monitorare i parametri della batteria, conoscere le varie funzioni ed eseguire gli aggiornamenti

Espandibile fino a 20kWh con i moduli aggiuntivi

La capacità base è di 2016Wh, ma come detto R2500 può essere espanso fino a 20kWh collegando fino a 6 batterie di espansione , modello ALLPOWERS B3000. Così ALLPOWERS ha reso R2500 una batteria veramente versatile.

In sintesi R2500 è un prodotto di alta qualità, che risponde alle esigenze base di tanti utenti vista le sue funzioni e la soprattutto la modularità. Al momento, se volete portarla a casa, potete approfittare dello sconto del 15% sul prezzo di acquisto, visitando il sito ufficiale e usando il nostro coupon TEC15.

Il coupon non è applicabile solo su R2500 ma è valido su tutti i prodotti della gamma come R4000 O R6000, rendendolo difatti un momento d’oro per acquistare uno di questi prodotti.