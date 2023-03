ALLPOWERS è un’azienda all’avanguardia nel campo delle Power Station portatili. Nata nel 2010 con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per gli accumulatori di energia, oggi i prodotti ALLPOWERS stanno permettendo a molti utenti di trovare una soluzione al caro energia, riuscendo a conquistare quote di mercato e il cuore di oltre 100 milioni di utenti in 35 paesi.

L’azienda dispone di tre stabilimenti produttivi situati a Shenzhen, Dongguan e Guangzhou, dove vengono realizzati i dispositivi, dotati di alti standard di sicurezza e certificazioni internazionali, come la CNAS in Cina, la FCC e UL negli Stati Uniti, la CE e RoHS nell’Unione Europea e la PSE in Giappone. ALLPOWERS vanta inoltre oltre 50 brevetti nel campo dei sistemi fotovoltaici e di accumulo energetico.

Il nuovo arrivato, R600

L’ultimo prodotto dell’azienda, fresco di rilascio sul mercato è pensato e perfetto per l’uso all’aperto e le avventure outdoor. Stiamo parlando di ALLPOWERS R600, con batterie LiFeP04.

Questa power station è davvero impressionante e vi darà la possibilità di alimentare simultaneamente sino a 10 dispositivi, in quanto dotata di una quantità di prese in ingresso e in uscita fuori dal comune. Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:

2 prese AC (110V 600W, picco 1200W)

2 porte USB-C

2 porte USB-A

2 uscite DC

1 accendisigari (12V/10A)

Caricatore wireless da 15W

Immaginate di poter ricaricare contemporaneamente il vostro bollitore, spremiagrumi, laptop, frigorifero, drone e altri dispositivi elettronici (in campeggio o durante un blackout).

Lato sicurezza è possibile perché ALLPOWER R600 è dotata di un sistema avanzato di protezione BMS, che monitora tensione, corrente e temperatura per garantire la durata della batteria e appunto, la sicurezza con tutti i dispositivi collegati.

Molto apprezzato l’utilizzo come UPS, che garantisce l’alimentazione ai pc collegati in modo continuativo. Il passaggio alla batteria avviene infatti con un tempo inferiore ai 10ms.

Tutto, dalla potenza di uscita, ai dispositivi collegati, allo stato delle batterie, possono essere controllati dall’applicazione presente per tutti i device.

Batteria e Ricarica

Una delle caratteristiche più interessanti dell’ALLPOWERS R600 sono proprio le batterie LiFeP04 a lunga durata. Questa batteria vi permette di utilizzare e ricaricare la power station per più di 3000 cicli prima che raggiunga l’80% della sua capacità originale. Stiamo parlando di quasi 10 anni di utilizzo regolare.

E non è tutto, l’ALLPOWERS R600 vanta una capacità di 299Wh, ma è dotata di una tecnologia di ricarica rapida che permette una ricarica da 0 a 100% in solamente 60 minuti, utilizzando una presa a muro e l’apposito cavo di ricarica.

Anche la ricarica all’aperto è veramente strabiliante. E possibile difatti collegare in ingresso un pannello solare da 300W che completa la ricarica in 1 ora e 30 minuti, perfetta quindi per le attività all’aperto e il campeggio come accennato in precedenza.

Prezzo di lancio in offerta

ALLPOWERS R600 è da poco disponibile all’acquisto ad un prezzo di:

299,00 dollari in versione base

in versione base 599,00 dollari con pannello solare da 200W abbinato

Per l’acquisto è possibile usufruire di un nostro coupon dedicato. Basta aggiungere il prodotto al carrello sullo shop ufficiale, e usare il coupon TEC15 che vi da diritto al 15% di sconto, da sfruttare per tutto il periodo di lancio.