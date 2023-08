Se state cercando un paio di cuffie di alta qualità ad un prezzo scontato, oggi vogliamo proporvi delle Bose QuietComfort ad un prezzo mai visto prima.

Si trovano sulla piattaforma Amazon a questo link, e sono scontate del 28%. Scopriamo insieme le loro caratteristiche.

Bose QuietComfort in offerta su Amazon

Cuffie con riduzione del rumore: l’equilibrio perfetto di silenzio, comfort e suono. Bose utilizza minuscoli microfoni per misurare, confrontare e contrastare i rumori esterni e ridurli attraverso il segnale opposto. L’architettura acustica TriPort offre un suono profondo e pieno. Active EQ con ottimizzazione in base al volume offre sempre prestazioni audio bilanciate, con bassi uniformi a volume ridotto e musica sempre nitida ad alto volume.

Scegli la modalità Quiet per la riduzione completa del rumore o la modalità Aware per ascoltare il mondo esterno con le tue cuffie around-ear e goderti la musica rimanendo consapevole dell’ambiente circostante. Cuffie over-ear: queste cuffie wireless sono talmente comode da poter essere indossate tutto il giorno. Realizzate in morbida pelle sintetica e nylon resistente agli urti, esercitano una pressione minima e sono lussuose e durevoli.

La batteria garantisce fino a 24 ore di utilizzo con una sola carica. Una ricarica rapida di 15 minuti offre 3 ore di riproduzione quando sei in giro oppure collega il cavo audio incluso per un’autonomia maggiore. Attualmente, come anticipato precedentemente, sono proposte con il 28% di sconto, passando da 289.95 euro a 209.99 euro.