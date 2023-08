Se possedete un PC da gaming non potete non avere anche un paio di cuffie apposite con acustica chiusa, che vi permettano di godervi pienamente il gioco a cui state giocando.

Guarda caso, la piattaforma Amazon ne sta proponendo un paio marca EPOS ad un prezzo scontato di 30 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

EPOS H3 cuffie da gaming in offerta su Amazon

Queste cuffie gaming PC e console sono chiuse sul retro per una migliore cancellazione passiva del rumore. Fornisce i segnali necessari per tempi di reazione rapidi durante le sessioni di gioco. Gaming headset con microfono con cancellazione del rumore, per conversazioni chiare durante il gioco: è sufficiente sollevare il braccio flessibile per disattivare l’audio quando il microfono non è in uso.

Regola il volume rapidamente durante le tue sessioni di gioco grazie alla rotella del volume posta sull’auricolare destro. L’archetto di queste cuffie con microfono per PC e console è provvisto di uno slider in acciaio inossidabile che ti permette di regolarne la vestibilità, bloccandosi nella posizione per te più confortevole. I cuscinetti flessibili possono essere regolati adattandosi a qualsiasi forma del viso e assicurandoti il massimo del comfort.

Per un’incredibile facilità d’uso, le cuffie PC con microfono H3 sono multipiattaforma, compatibili con cavi PC e console, il che le rende adatte a qualsiasi set up. Le cuffie H3 sono compatibili con un’ampia gamma di dispositivi e console: PC, Mac, PS4, PS5, Switch e Xbox. Seguendo questo link le potrete portare a casa per soli 49.99 euro invece di 74.99 euro.