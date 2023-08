Le auto elettriche sono state un grande cambiamento nel mondo dell’innovazione automobilistica, soprattutto nel campo della sostenibilità ambientale, dando una valida alternativa alle macchine che consumano combustibili più nocivi.

Tuttavia, non hanno solo lati positivi. Da diversi anni si riscontrano dei casi di esplosioni o incendi di questa tipologia di automobile, creando diversi dibattiti sulla loro sicurezza. Cerchiamo di capire perché tutto ciò accade.

Il motivo che si nasconde dietro l’esplosione delle auto elettriche

La causa degli incidenti e degli incendi, come si poteva immaginare, è legata alle batterie a litio spesso usate in queste auto. Queste batterie sono ad alta tensione e solitamente generano calore quando sono in funzionamento. Tuttavia, nel caso in cui queste subiscano danni o deterioramenti, si innesca un fenomeno conosciuto come “thermal runaway”.

Tale fenomeno si presenta quando in una batteria a litio avviene un innalzamento improvviso della temperatura. Questo, di conseguenza, va a generare diversi malfunzionamenti che portano ad un aumento esponenziale dell’energia termica. Quando ciò accade, può avvenire l’esplosione della batteria causando l’incendio del veicolo.

C’è, inoltre, da tener in conto un altro dettaglio. Nel momento in cui la temperatura ambientale è molto elevata, le batterie a litio delle auto elettriche possono bruciare e per spegnerle bisogna attuare delle procedure specifiche. Una volta bruciate, queste sostanze, emettono dei gas estremamente tossici, rendendo ancor più complicate le operazioni di soccorso.

Come stanno cercando di risolvere questo problema?

Le aziende automobilistiche e i produttori di batterie stanno già lavorando per cercare di ovviare a questo importante problema ed implementare la sicurezza delle auto elettriche.

L’obiettivo è quello di implementare la gestione della temperature delle batterie ed utilizzare materiali che non siano infiammabili, aumentando la sicurezza. Per quanto si tratti di un problema reale è anche importante sottolineare che le esplosioni avvengono raramente e anche in condizioni particolari (come di seguito un incidente).

Sicuramente l’industria automobilistica saprà trovare una soluzione, intanto continua a produrre auto elettriche sempre più innovative.