Heartstopper è la serie Netflix tratta dai famosi romanzi di Alice Oseman.

La serie TV, al pari della graphic Novel a cui deve la sua nascita, ha raggiunto in pochissimo tempo un notevole successo.

Fin dal suo primo debutto l’appassionante storia d’ amore dei due giovani ragazzi Charlie e Nick ha catturato i cuori degli spettatori. Heartstopper di caratterizza per la sua narrazione davvero molto dolce, che riesce ad affrontare tematiche importanti, come l’omosessualità e l’identificazione della propria identità sessuale, con estrema delicatezza, e con un tone of voice che genera persino un senso di sicurezza e di supporto. La consapevolezza che il viaggio alla scoperta di sé è un evento normalissimo anche se complicato, che non bisogna vivere con preoccupazione, soprattutto se si può contare su un gruppo di amici super affiatato.

Heartstopper 3 e 4, impossibile trattenere l’entusiasmo

Restando in argomento, i fan della serie saranno sicuramente entusiasti di sapere che Heartstopper arriverà su Netflix con una terza e persino una quarta stagione.

Questa decisione di proseguire con il romanticissimo racconto della relazione di Charlie e Nick e dei loro simpaticissimi amici, è stata presa già con il debutto del primo capitolo della serie.

Heartstopper ha avuto fin da subito un enorme successo, classificandosi per lungo periodo, nella lista delle top 10 delle serie più viste su Netflix.

Per quanto riguarda la data di uscita, probabilmente non ci sarà nemmeno bisogno di aspettare a lungo.

Si presume infatti che intorno alla metà del 2024, la terza stazione della “saga” sarà già disponibile e pronta alla visualizzazione.

Per quanto riguarda invece la quarta stagione, non si sa ancora con certezza quando sarà possibile vederla. Tuttavia, per il momento, ci basta sicuramente sapere che ci sarà.

Perché a dirla tutta, è piuttosto difficile prepararsi a dire addio a Charlie e Nick e, per fortuna, questo è un qualcosa di cui non dobbiamo ancora preoccuparci.