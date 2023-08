Nel corso di queste ultime settimane sia il pubblico che gli addetti ai lavori stanno seguendo da vicino gli sviluppi di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea sta proponendo una serie di upgrade, mai così frequenti, con l’obiettivo di consolidare il suo primato nel campo delle chat. Tra le tante novità, ne spicca una a lungo richiesta dagli utenti.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Dopo l’aggiornamento che assicura agli utenti la possibilità di utilizzare un medesimo account su un numero multiplo di dispositivi (e non più soltanto su un device) e dopo l’aggiornamento che consente la modifica dei messaggi anche una vola che già sono stati inviati, gli iscritti a WhatsApp finalmente avranno un tool ulteriore per l’invio delle foto.

Per la prima volta, in seguito ad una richiesta storica da parte del pubblico, WhatsApp apre la strada all’invio delle foto, così come dei video, in alta definizione.

Le nuove versioni di WhatsApp su iOS e su Android consentiranno infatti la possibilità di inviare materiale multimediale nelle dimensioni reali su cui sono salvate sul dispositivo. Da qui la via anche per l’invio di video e foto in HD. WhatsApp non andrà più a modificare di default ed a comprimere i file attraverso il suo algoritmo nel momento dell’invio.

Gli utenti che vorranno usufruire di questa funzione dovranno attivare l’apposito tool nel menù Impostazioni alla voce Spazio e dati. L’upgrade che garantisce l’invio di foto in HD per gli utenti è disponibile sia su smartphone Android che su iPhone di ultima generazione.