Gli sconti che Unieuro ha deciso di attivare in questi giorni sono indubbiamente tra i migliori in circolazione, proprio perché promettono al consumatore finale un rapporto qualità/prezzo quasi mai visto prima d’ora, e la possibilità di accedere agli sconti praticamente da dovunque si voglia.

La campagna promozionale nasce proprio con l’idea di essere il più globale possibile, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati anche sul sito ufficiale, e godere altresì della spedizione gratuita diretta al proprio domicilio (solo nel caso in cui l’ordine sia superiore ai 49 euro).

Unieuro, tutti questi sconti sono assurdi

Solo oggi da Unieuro potete approfittare di un volantino destinato a farvi lasciare letteralmente a bocca aperta, arrivano i prezzi più bassi, applicati anche su prodotti di qualità superiore, come ad esempio il bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, che oggi ha un costo effettivo di soli 1099 euro.

Gli utenti che volessero restare in ambito Samsung, ma volessero cercare di risparmiare un pochino, potranno affidarsi direttamente al Samsung Galaxy S22, il modello dello scorso anno per intenderci, che ha un costo di 549 euro. Nel mentre si potranno acquistare tantissimi altri prodotti ugualmente interessanti, ma dai prezzi più economici, scendendo incrociamo prima di tutto Xiaomi 12, disponibile a 499 euro, passando poi per Galaxy A23, Galaxy A14, Xiaomi A2, Redmi 12C ed altri ancora.

Tutti questi dispositivi sono disponibili anche sul sito ufficiale, mentre sono disponibili completamente no brand con garanzia di 24 mesi.