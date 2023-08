TIM ha in serbo per gli utenti una sorpresa davvero incredibile, tutti coloro che andranno a richiedere la promozione, potranno godere di una mensilità a titolo completamente gratuito, ciò permetterà così di raggiungere una spesa decisamente inferiore al normale.

Risparmiare con TIM è decisamente semplice ed alla portata di tutti, i prezzi sono economici e pronti per far sognare anche il consumatore che desidera riuscire a godere di buoni contenuti, senza dover minimamente investire cifre particolarmente elevate. L’attivazione della promo oggetto del nostro articolo è possibile solo per coloro che decideranno di approfittare della soluzione che trovate in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda.

TIM regala quest’offerta, oggi è pazzesca

Quanti di voi vorrebbero non essere costretti a pagare la propria offerta? oggi è possibile grazie alla Power Supreme Easy di TIM, una promozione che offre il primo mese a titolo gratuito, portando così il consumatore a dover versare il contributo a partire dalla seconda mensilità.

L’attivazione ha un costo di 25 euro, di questi ben 20 euro sono da considerarsi di credito residuo, con pagamento del canone tramite il suddetto credito (non è quindi richiesta carta di credito o conto corrente). Il bundle messo a disposizione del consumatore finale è comunque di ottima qualità, infatti parliamo di ben 150 giga di internet alla massima velocità, ed anche di minuti e SMS infiniti, che potranno essere liberamente utilizzati verso chiunque in Italia.

La richiesta, come vi abbiamo anticipato, potrà essere presentata in negozio o online.