Prime Video torna ad essere al centro del mercato delle tv streaming in Italia già a partire da questo mese di agosto. Il servizio di casa Android, infatti, proprio in questa settimana – dopo aver trasmesso già settimana scorsa la finale di Supercoppa europea – ritrova la sua grande esclusiva: la Champions League. ù

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

Anche per la stagione calcistica appena iniziata, Amazon potrà garantire ai suoi clienti la diretta esclusiva della migliore partita del mercoledì sera per la Champions League, con i primi mesi – quelli della fase a gironi – che vedranno quattro squadre italiane in prima linea: Napoli, Lazio, Inter e Milan.

Per garantire a tutti la migliore esperienza, anche per quest’anno a differenza degli altri operatori nel campo delle tv streaming Amazon assicura ai suoi clienti un vantaggioso mese di prova.

Gli utenti quindi potranno accedere al portale Prime Video completamente a costo zero per trenta giorni. Successivamente, trascorso questo lasso di tempo, gli abbonati potranno decidere di confermare l’abbonamento al costo di 4,99 euro al mese o anche, attraverso il piano annuale, a 49,99 euro. Al tempo stesso però gli abbonati avranno la possibilità di recedere dal piano senza il pagamento di alcuna penale.

Chi sceglie Prime Video avrà accesso anche a tutti i servizi extra di Amazon come spedizioni rapide in un giorno, accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming. Da ricordare, infine, che l’esclusiva della Champions per Prime Video è stata prorogata sino al 2027.