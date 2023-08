Il miglior gioco per smartphone gratuito: ecco la lista

Il mondo dei giochi interattivi è cambiato a vista d’occhio. Al contrario di quanto si possa pensare, ad oggi, non è più necessario possedere una console o un PC di ultima generazione per avere la possibilità di giocare con videogames di qualità. Infatti, con il costante sviluppo tecnologico e la realizzazione di smartphone sempre più all’avanguardia, è possibile fare straordinarie esperienze di gioco anche attraverso il vostro dispositivo cellulare.

Non a caso, Google Play, così come altre piattaforme, mettono a disposizione per gli utenti di tutto il mondo, una pluralità di videogames tra cui scegliere e che potrete installare gratuitamente sui vostri smartphone.

A tal proposito, vi forniamo una lista curata di 5 dei migliori giochi gratuiti presenti online, adatti sia per i dispositivi Android sia per iOS.

Sky: Children of the Light In questo gioco si viene catapultati in un mondo meraviglioso che sembra essere parte di un sogno. Parliamo del mondo del cielo, che si suddivide in sette aree, ognuna con una propria storia e con alcuni spiriti che dovrai aiutare a tornare a casa.

Oltre all’atmosfera sognante, il gioco dà la possibilità non solo di giocare con i tuoi amici, ma anche di conoscerne di altri. Insieme infatti potrete aiutare gli spiriti a trovare la strada di casa e scoprire luoghi magici nascosti, volando semplicemente tra le nuvole. Avrai inoltre la possibilità di personalizzare il tuo personaggio, cambiargli di abbigliamento e donargli delle ali nuove. Aumentando, di volta in volta, l’aura di luce del tuo personaggio, grazie alla quale sempre più spiriti in cerca di aiuto saranno in grado di trovarti.

Homescapes. Homescapes consiste nel passare da un livello ad un altro tramite la soluzione di alcuni puzzle. Ogni puzzle completo vi farà guadagnare una stella. Grazie alle stelle guadagnate avrete la possibilità di aggiustare la vostra casa virtuale, ricostruirla da zero e arredarla come più vi piace.

Inoltre proseguendo nel gioco avrai la possibilità di conoscere personaggi sempre nuovi, con le proprie storie da raccontare.

Pokemon GO. Fin dal suo primo lancio questo gioco ha fatto davvero parlare di sé. Con Pokémon Go avrai infatti la possibilità di catturare i Pokemon nella vita reale, grazie alla fotocamera del tuo smartphone. Potrai inoltre combattere con nuovi giocatori, partecipare ad eventi, scoprire i Pokémon più rari che si nascondono nella tua città. Insomma molto più di un gioco, un vero e proprio mondo nuovo grazie al quale potrete conoscere persone nuove e partecipare insieme ad eventi eccezionali.

Genshin Impact. Con Genshin Impact verrete catapultati in un mondo completamente nuovo, chiamato Teyvat. All’interno del quale avrai la possibilità di esplorare luoghi sconosciuti, risolvere enigmi, combattere contro potenti nemici, unirti in battaglia con i tuoi amici, elaborare nuove strategie di attacco, comandare diversi personaggi e molto altro ancora. Genshin Impact si dimostra essere uno dei migliori giochi gratuiti disponibili per i dispositivi mobile.