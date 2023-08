Se state cercando la potenza e la comodità di un vero e proprio computer ma in uno spazio ridotto, il Mini PC è il prodotto che fa per voi.

In questo momento Amazon ne sta proponendo uno di marca Heigaolapc molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul prodotto.

Heigaolapc Mini PC ad un ottimo prezzo su Amazon

Il PC Stick è un’interfaccia USB C completamente funzionale che supporta la ricarica USB PD 3.0. Può essere alimentato da caricabatterie compatibili con il protocollo PD e da fonti di energia come batterie portatili o stazioni con tensione e potenza superiori a 12V. Inoltre, consente il trasferimento dei dati. Con il suo design sottile e portatile, questo mini computer permette lo streaming, la navigazione e il multitasking in qualsiasi momento e ovunque.

La caratteristica distintiva di questo mini PC stick è la sua porta USB C e HDMI completamente attrezzata, insieme alla grafica UHD 600. Mini PC Stick è preinstallato con Windows 11 Pro e dispone di una licenza valida. È anche compatibile con Ubuntu/Linux. Dotato di un processore Intel N4000, ha 4 GB di memoria DDR4 e una capacità di archiviazione ROM da 64 GB.

Il PC Stick portatile è dotato di una vasta gamma di porte integrate e di I/O per soddisfare diverse esigenze di connettività. Seguendo questo link potrete avere maggiori informazioni sul prodotto ed acquistarlo a soli 159.99 euro.