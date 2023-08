Quello del ripetitore Wi-Fi è diventata una soluzione molto popolare negli ultimi anni per ampliare la copertura di una rete wireless casalinga o di un negozio molto grande, senza dover configurare dei modem aggiuntivi o postare quello principale dalla presa a muro a cui è collegato.

Se il segnale non arriva al secondo piano o nella stanza più lontana, basterà utilizzare uno dei seguenti dispositivi per trovare una soluzione rapida al problema della copertura. Oggi vogliamo parlarvi di questo dispositivo, proposto a poco più di 20 euro su Amazon.

WiFi Extender ad un prezzo top su Amazon

Il ripetitore di segnale WiFi extender supporta 2,4 GHz fino a 300 Mbps, 5 Ghz fino a 867 Mbps, la velocità totale è di circa 1200 Mbps, con un’antenna ad alto guadagno 4 * 3dBi, riducendo le interferenze wireless, consentendo di godere di video e giochi HD e accesso a Internet ad alta velocità.

Se sei ancora afflitto da punti morti WiFi a casa, allora questo ripetitore WiFi è la scelta ideale per te. Può aumentare efficacemente il segnale WiFi ed estendere l’area di copertura WiFi a tutta la casa, rendendolo ideale per qualsiasi luogo in cui è difficile ricevere il segnale. L’amplificatore WiFi è conforme agli standard IEEE 802.11ac/a/b/g/n, supporta la connessione simultanea di un massimo di 20+ dispositivi wireless, come iPad, laptop, telefono cellulare, fotocamera IP, stampante, dispositivo Alexa e altri dispositivi, consente di condividere la vita WiFi con familiari e amici.

Dispone inoltre di un dissipatore di calore su entrambi i lati per evitare danni causati dalle alte temperature. I più recenti protocolli di crittografia WPS/WPA/WPA2 garantiscono la sicurezza dell’accesso a Internet dell’utente. Tutto questo per soli 24.69 euro invece di 33.99 euro, scontato del 27%. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.