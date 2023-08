Un powerbank potrebbe tornare utile in qualsiasi momento, sarà capitato a tutti di rimanere con la batteria del telefono o del tablet scarica.

Grazie a questo prodotto potrete lavorare e viaggiare in tranquillità senza il pensiero di rimanere senza batteria. Scopriamo insieme il prodotto proposto dal colosso Amazon.

Amazon: powerbank da 10.000 mAh in offerta

La capacità di 10.000 mAh consente a questo power bank di ricaricare due volte l’iPhone 14 e fino a 1,3 volte l’iPad mini 5. La porta USB-C supporta la ricarica rapida bidirezionale per una maggiore praticità. Con una scocca ignifuga, cella polimerica ad alta densità, circuito intelligente e controllo della temperatura, questo power bank fornisce una protezione affidabile durante la ricarica dei dispositivi.

Dispone anche la possibilità di caricare due dispositivi contemporaneamente fino a un massimo di 12 W, questo power bank è perfetto per chi è in viaggio con più dispositivi. Come anticipato precedentemente, è proposto su Amazon ad un ottimo prezzo.

Parliamo di soli 22.39 euro invece di 27.99 euro, scontato del 20% rispetto al prezzo originale. Visitate questo link per maggiori dettagli sul prodotto.