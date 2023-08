Scegliere un nuovo laptop non è mai semplice ma con alcuni accorgimenti è possibile trovare quello più adatto ad ogni esigenza. Di seguito alcuni modelli consigliati per studenti.

Se sai già di volere un MacBook, allora la tua scelta è una sola: il MacBook Air da 13 pollici con il chip M1. Il più economico tra la gamma di dispositivi Apple. Se i tuoi studi riguardano cose come l’editing video e il rendering di file molto grandi, il MacBook Pro più costoso resta la scelta migliore, in tutti gli altri casi l’Air da 13 pollici citato poco fa andrà più che bene.

Ricorda che i laptop Windows sono generalmente compatibili con una gamma più ampia di applicazioni. Se sei uno studente di ingegneria o lavori abitualmente con software specialistici di nicchia, ad esempio, un MacBook nuovo di zecca potrebbe rivelarsi poco utile. Puoi far funzionare Windows virtualmente su MacOS, ma sarà un’esperienza complicata. Per andare sul sicuro direttamente con modelli compatibili con Windows, ti proponiamo alcune scelte che potrebbero fare al caso tuo.

Dell XPS 13

Il modello XPS 13 (insieme alla variante da 15 pollici) è il miglior laptop Windows disponibile. La cosa più vicina ad un MacBook Air al momento sul mercato. Va più che bene anche la versione dell’anno scorso, rispetto alla variante del 2023 più costosa. La differenza delle prestazioni è trascurabile. Dispone di un processore Intel serie U di 12a generazione anziché il più recente di 13a generazione, ma cose come il display, il design, le porte, la tastiera e il telaio sono sostanzialmente le stesse. Presenta uno schermo niente male da 1.920 x 1.200 px, un’eccellente qualità della struttura, è leggero e portatile. Suggeriamo almeno di raddoppiare la memoria a 16 GB.

Laptop Lenovo Idea Pad 3i

Se non hai bisogno di prestazioni, ma desideri solo un laptop per tutti i giorni per buttare giù appunti ed e-mail o effettuare videochiamate, dai un’occhiata all’IdeaPad 3i di Lenovo. Questo è un laptop con Windows 11 incredibilmente economico. Funziona con 4 GB di RAM e un processore Intel Core i3. Il processore meno potente della linea principale di Intel, ma più capace dei chip Intel Celeron e Pentium che troverai in dispositivi ancora più economici. La qualità è buona, la tastiera e il trackpad sono comodi da usare, è sottile e leggero, c’è una discreta selezione di porte e il marchio quasi invisibile gli conferisce un aspetto pulito.

HP Padiglione 14

HP Pavilion 14 è tranquillamente uno dei migliori laptop Windows economici che troverai in circolazione. Esistono molti modi per configurare l’HP Pavilion 14. Scegli tra i modelli AMD Ryzen 5 o Intel Core i5 per un migliore compromesso tra prestazioni e prezzo. Come con il Dell XPS 13, vale la pena raddoppiare la RAM se rientra nel tuo budget. Questi modelli gestiranno le attività di base con facilità, ma sono anche abbastanza veloci da far fronte a lavori più impegnativi, come il fotoritocco e la gestione di file di grandi dimensioni.