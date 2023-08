Gli operatori di telefonia mobile, sia quelli classici che virtuali, questa estate si son dati alla pazza gioia proponendo una vastissima gamma di offerte imperdibili e vantaggiose. 1Mobile è uno di loro.

Con il suo portafogli Summer Edition ha proposto una serie di promo vantaggiose ai propri clienti a prezzi davvero super stracciati.

La super promo TOP 150 Summer Edition

Una delle offerte più succulenti della stagione dell’operatore virtuale la TOP 150 Summer Edition. Cosa propone agli utenti?

In primis 150 Giga di navigazione, per poter controllare e postare foto anche dalla spiaggia;

Minuti Illimitati per chiamate chiunque vogliate a km di distanza;

50 SMS, che in caso di assenza di connessione possono essere davvero utili;

Portabilità gratuita da tutti gli operatori;

Un costo di attivazione, solo per i nuovi clienti, della SIM di 5€.

Per tutto questo spendereste soli 5,00€ il primo mese e dal secondo 7,99€.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui non doveste consumare tutti i giga a disposizione del mese, essi non sono cumulabili.

Ma come tutte le cose belle, anche questa promo sta per scadere! Avete a disposizione solo fino al 16 agosto per attivarla. Sbrigatevi!

Perché scegliere le offerte 1Mobile

1Mobile sa bene cosa fare per riuscire a combattere contro tutti i suoi competitor. Qualunque offerta scegliate avrete sempre una rete stabile, performante e soprattutto affidabile. Inoltre, garantisce un’ottima velocità di navigazione dei dati nettamente superiore ad altri MVNO.

Le sue offerte non nascondono costi aggiuntivi, tutto ciò che leggerete sul sito quello sarà. Questo perché, uno dei suoi punti di forza, è la totale trasparenza con i propri clienti.

Per ultimo, se doveste avere una qualche difficoltà, l’operatore vi darà tutta l’assistenza a voi necessaria grazie al suo impeccabile servizio clienti. Non vi resta che visitare il sito per scoprire maggiori dettagli e il vasto suo portafogli di offerte per scegliere quella che si adatta maggiormente alle vostre esigenze.