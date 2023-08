Vodafone Fibra, le nuove promozioni del mese di Agosto sono eccezionali

Le offerte di Vodafone Fibra per agosto 2023 sono state progettate per soddisfare le esigenze di chi desidera una connessione internet veloce e affidabile a casa. Se stai cercando una soluzione per navigare senza limiti di tempo e alla massima velocità, Vodafone Fibra potrebbe essere la risposta.

Vodafone Fibra: date un’occhiata alle promo estive!

Per chi è interessato a confrontare le offerte e verificare la copertura nella propria zona, esistono servizi di comparazione online che facilitano la scelta della soluzione più adatta. Tra le proposte più allettanti di Vodafone Fibra per questo mese, troviamo:

Internet Unlimited: Questa offerta ha un costo mensile di €27,90 con un costo di attivazione di €19,90. Il prezzo rimane bloccato per 24 mesi e offre internet senza limiti. Incluso nel pacchetto c’è un modem con Wi-Fi Optimizer e chiamate illimitate verso numeri mobili e fissi nazionali. Come bonus, i primi 3 mesi di Apple TV+ sono offerti gratuitamente. Internet Unlimited Già Clienti: Pensata per chi ha già una SIM Vodafone e desidera attivare la Fibra, questa offerta ha un costo mensile scontato di €22,90. L’attivazione è gratuita fino al 10 settembre (anziché €19,90). Anche in questo caso, l’offerta include internet senza limiti, un modem con Wi-Fi Optimizer e chiamate a consumo. Anche qui, i primi 3 mesi di Apple TV+ sono in omaggio. V-MAX: Con un costo mensile di €32,90 e un costo di attivazione di €9,90 (addebitato nella prima fattura), questa offerta offre internet senza limiti e un modem con Wi-Fi Optimizer. Un punto di forza è il Super Wi-Fi 6 Extender, che garantisce una connessione stabile in tutta la casa. L’offerta include anche la Rete sicura Family con Parental Control e chiamate illimitate verso numeri mobili e fissi nazionali se attivata online. Anche in questo caso, i primi 3 mesi di Apple TV+ sono offerti come bonus.

In un mercato in continua evoluzione, con nuove tecnologie e servizi che emergono regolarmente, è essenziale rimanere aggiornati sulle ultime offerte. Vodafone, con le sue proposte per agosto 2023, si conferma come uno degli operatori leader nel settore, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze e budget. Se stai considerando di cambiare il tuo attuale provider internet o di passare alla fibra ottica, queste offerte potrebbero essere una buona partenza per la tua ricerca.