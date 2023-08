Un bel respiro appassionati di console, perché ci sono delle notizie succose in arrivo. Pochi giorni fa sono state diffuse sui social delle intriganti informazioni sulle caratteristiche possibili della nuova PlayStation Slim 5. Ora, però, arrivano nuove testimonianze sul presunto hardware Sony.

Al momento, il colosso giapponese, non ha dato nessun indizio ufficiale sull’esistenza di una PS5 Slim. Tuttavia questo non ha fermato gli insider nel condividere le proprie teorie. In un forum videoludico cinese è spuntata addirittura un’immagine del design della PlayStation 5 Slim. Ovviamente non si sa se sia reale o no.

L’estetica della PlayStation 5 Slim

Il design, dall’immagine, sembra stranamente coincidere con i rumor precedenti. La console pare avere un’altezza di cinque centimetri in meno, mentre lo spessore ad una prima occhiata sembra essere uguale al modello precedente. La PS5 Slim avrebbe inoltre due piccole fessure al centro, due ingressi USB-C nella zona frontale ed alcune modifiche complessive all’hardware.

Piano con le vostre menti, vi invitiamo ad interpretare le immagini che circolano in rete con molta cautela. Ora come ora, è impossibile verificare l’attendibilità dello scatto, anche se, come accennato, è strano che coincida incredibilmente con tutti i dettagli che giravano su internet da un po’ di tempo.

Adesso, rispetto a quando è “uscita”, PS5 classica è diventa più “economica” e trovabile facilmente in sconto, quindi se la Sony davvero volesse rilasciare una versione differente della console, la cosa non sarebbe, tuttavia, poi tanto sorprendente.