Ogni anno 220.000 tonnellate di cibo provenienti dai supermercati, dai ristoranti o dalle nostre case finisce nella spazzatura.

Lo spreco alimentare è un fenomeno molto serio che coinvolge tutti i paesi del mondo. Se da una parte esistono famiglie che non possono permettersi di sfamare i propri figli, dall’altra vengono fatti acquisti non oculati che portano a sprecare quantità enormi di cibo.

Negli ultimi tempi sono nate diverse iniziative per cercare di arginare questo fenomeno e una delle più famose è sicuramente ‘Too good to go’, applicazione contro lo spreco alimentare che consente a supermercati e attività private come fruttivendoli, pizzerie, forni ecc di rivendere tutto ciò rimasto invenduto durante la giornata, e che andrebbe buttato, a prezzi molto più contenuti.

Si tratta di un’iniziativa estremamente interessante che può aiutare a salvare quantità non indifferenti di cibo e per fortuna non è l’unica.

Lidl combatte lo spreco alimentare con un nuovo prodotto

Lidl dal 2019 combatte in prima fila lo spreco alimentare partecipando ad una serie interessante di iniziative. Collabora con Fondazione Banco Alimentare Onlus riuscendo a recuperare 62 milioni di pasti e promuove il progetto ‘Too Good To Waste’ di cui fa parte l’ultima novità della catena di supermercati.

La lodevole iniziativa sostenuta da Lidl è la creazione di un sacchetto antispreco che contiene 4 kg di frutta e verdura esteticamente imperfetta. Si tratta di quella merce che può presentare delle ammaccature o brutture che portano i consumatori a scartarla. Il prezzo del sacchetto è di soli 3 euro e serve per combattere lo spreco evitando di buttare del cibo che seppur brutto può essere ancora mangiato.