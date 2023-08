Spesso può capitare che, il forte desiderio di risparmio, spinga le persone ad essere vittime inconsapevoli di orribili truffe.

L’aumento dell’inflazione e delle spese che ogni famiglia si trova ad affrontare, hanno determinato l’inizio di un periodo economico piuttosto difficile per il nostro paese e per tutte le famiglie.

Arrivare a fine mese diventa sempre più difficile, di conseguenza, ogni opportunità di risparmio viene presa al volo.

A tal proposito, proprio a causa di questo difficile periodo economico, molti hacker stanno realizzando truffe elaborate travestite da buoni/offerte per i supermercati.

In poche parole, le persone, credendo di poter ricevere, direttamente online, un’opportunità di risparmio relativo ad un prodotto in particolare o alla spesa generale, si trovano a fornire inconsapevolmente i propri dati personali. Che i malfattori possono utilizzare per accedere alle vostre disponibilitá economiche.

Come proteggersi dalle truffe?

Al fine di prevedere ed evitare eventuali truffe, vi forniamo alcuni consigli utili da seguire. Applicate questi consigli nel caso in cui vi troviate ad affrontare situazioni piuttosto incerte.

Diffidate di offerte troppo vantaggiose , nella maggior parte dei casi, queste non sono veritiere;

, nella maggior parte dei casi, queste non sono veritiere; Verificare l’affidabilità dei siti attraverso opportune ricerche online, così da sincerarsi che non siano state effettuate segnalazioni a riguardo e che sia, a tutti gli effetti, un sito reale;

attraverso opportune ricerche online, così da sincerarsi che non siano state effettuate segnalazioni a riguardo e che sia, a tutti gli effetti, un sito reale; Leggere attentamente recensioni e feedback di altri utenti che hanno avuto già un’esperienza con il sito in questione.

Tuttavia, nel caso vi troviate ad affrontare una situazione di incertezza, assicuratevi di aver sempre installate, sul vostro dispositivo, i nuovi aggiornamenti dei software di sicurezza. E di aver attiva l‘autenticazione a due fattori. Un sistema di sicurezza molto più recente ed efficace, per tenere al sicuro i vostri dati più sensibili da eventuali attacchi di hacker esperti.