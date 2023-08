Kena Mobile offre GRATIS la sua offerta da 130GB al mese

La scelta del proprio gestore di fiducia passa attraverso alcuni canoni ben precisi che riguardano ormai il mondo della tecnologia e della telefonia mobile. Per quanto riguarda la tecnologia, bisogna scegliere il provider con lo standard di rete più potente nella propria zona, bypassando l’idea di affidarsi solo ed esclusivamente al 5G. L’Italia infatti non è ben fornita riguardo a quest’ultima tipologia di connessione, per cui scegliere un’offerta che sia vantaggiosa pur avendo il 4G, potrebbe essere una scelta giusta. Kena Mobile è una delle realtà più gettonate da qualche anno a questa parte, soprattutto con la sua Silver.

Kena Mobile ha le migliori offerte, a rubare il palcoscenico è la STAR con 130GB

Innanzitutto bisogna partire da una promozione su tutte le offerte, quella che concede 200 giga per 60 giorni. Pagando solo 1,99 €, gli utenti di Kena potranno avere questo quantitativo di giga per due mesi.

Venendo invece a quella che è la promozione simbolo attualmente, ovvero alla STAR, si può avere veramente di tutto per un pezzo straordinariamente basso. All’interno di questa offerta ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano ed europeo ma anche 200 SMS. Per quanto riguarda la connessione ad Internet invece ecco 130 giga per navigare in Internet, ma c’è di più. Scegliendo il servizio di ricarica automatica si possono avere ulteriori 50 giga in più ogni mese.

Il prezzo è ancora una volta lo stesso: 6,99 € al mese per sempre. Il gestore virtuale in più regala il primo mese gratis e non sottopone gli utenti ad un costo di attivazione.