Kena Mobile segue il trend del momento, lanciando subito la possibilità di avere un’offerta di ottimo livello a titolo gratuito, almeno per i primi 30 giorni. Una proposta quasi “indecente”, ma che affonda le radici anche in altre occasioni che rispettive realtà del territorio hanno messo a disposizione nel mese di Agosto.

La Kena Star può essere la migliore soluzione di questo periodo, nasce con un costo di attivazione completamente azzerato, ciò comporta all’utente la necessità di non pagare nemmeno un centesimo in fase iniziale, ed allo stesso tempo permette di risparmiare al massimo sulle mensilità, poiché si inizierà a pagare dal secondo rinnovo (i primi 30 giorni sono completamente gratis).

Kena Mobile, l’offerta da soli 6,99 euro

L’offerta, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, può essere attivata solamente da coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile da Iliad o di un MVNO, che opteranno per il cambio operatore telefonico. Il suo costo fisso è di 6,99 euro, con pagamento del canone tramite credito residuo.

Il bundle messo sul piatto dalla promozione non poteva essere migliore, infatti gli utenti godono periodicamente di 130 giga di traffico dati in 4G, ma anche di 200 SMS e di minuti illimitati che potranno essere spesi verso chiunque.

Gli utenti interessati all’attivazione non devono fare altro che collegarsi al sito ufficiale nel più breve tempo possibile, poiché sono previsti anche 200 giga di internet in 4G in regalo da utilizzare nei primi 60 giorni.