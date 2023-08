TIM, offerte per battere Vodafone con 150GB e un servizio GRATIS

Contrastare i gestori più importanti in questo periodo risulta difficile, ma le grandi armate non possono fare altro che mettere in campo tutte le loro forze. Tra queste ovviamente c’è il nome di TIM, provider che infatti riesce a dare a tutti una lezione quando lancia determinate promozioni mobili.

Attualmente c’è un’offerta che starebbe battendo anche i gestori virtuali, siccome in grado di concedere tanti contenuti e un prezzo molto vantaggioso.

TIM: è ritornata la Power Supreme Easy

Sebbene qualcuno abbia notato che durante gli scorsi mesi non era più disponibile in alcuni casi, ora sarebbe ritornata. Stiamo parlando dell’offerta di TIM meglio conosciuta come TIM Power Supreme Easy, quello con ricarica automatica.

Questa soluzione comprende al suo interno messaggi senza limiti verso tutti, minuti illimitati verso qualsiasi numero sia fisso che mobile nazionale e infine 150 giga di traffico dati per navigare in 4G. Sono previsti inoltre giga senza limiti con TIM UNICA per coloro che hanno il gestore anche in casa. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese utilizzando il servizio di ricarica automatica.

Questa nuova offerta potrà essere sottoscritta solo da alcuni gestori, ecco l’elenco previsto: Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Plintron, Digi Mobil, Tiscali, Rabona Mobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Green ICN, WithU (Europe Energy), Intermatica, Noitel, NTmobile, BT Italia Full, NV Mobile, BT Enia Mobile e Welcome Full.

TIM regala inoltre il primo mese gratis non concedendo neanche il costo di attivazione da pagare. Il costo della scheda SIM sarà di 25 € ma ben 20 di questi daranno utili per il traffico.