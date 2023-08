Il settore delle telecomunicazioni si sta evolvendo nel tempo e risente anch’esso della crisi che ha colpito tutto il mondo post pandemia e post conflitto in Ucraina.

Molte compagnie telefoniche sono state costrette ad aumentare di qualche euro le tariffe telefoniche degli utenti ed effettuare delle rimodulazioni dei propri contratti.

Questo ha spinto molta gente a rivedere i propri contratti e guardarsi intorno per trovare degli operatori che avessero delle tariffe più abbordabili in termini di prezzo.

In tutto questo caos gli operatori virtuali (MVNO) hanno subito un ottimo incremento di utenti. Ma cosa sono gli operatori virtuali? E perché sono così convenienti?

Gli MVNO sono degli operatori che non possiedono delle infrastrutture e delle reti private e quindi si appoggiano ad un altro operatore (TIM, Vodafone o WindTre) per prendere in prestito la connessione.

Non avendo grosse spese di gestione possono permettersi di avere dei costi più contenuti rispetto agli altri operatori che invece devono pagare ingenti somme di denaro.

Tra gli operatori virtuali, Rabona Mobile si distingue positivamente per le sue promozioni telefoniche, comprese di minuti, SMS e internet, a portata di tutti gli utenti.

Rabona Mobile, scopri le sue offerte super!

Scopriamo quali sono le offerte più convenienti di Rabona Mobile: