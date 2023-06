PosteMobile annuncia una rimodulazione, aumento dei costi per alcune offerte

PosteMobile, operatore virtuale, ha appena informato alcuni dei suoi attuali clienti di rete mobile di una rimodulazione tariffaria, in vigore dal 18 giugno 2023, che interesserà un nuovo gruppo di offerte, tra cui alcune intorno ai 5 euro al mese, che vedranno un aumento di 1 euro al mese.

Poiché alcuni attuali clienti PosteMobile con piani della gamma Creami Relax hanno subito un aumento di prezzo di 1 euro al mese a partire dal 22 marzo 2023, si tratta della seconda rimodulazione da parte dell’operatore virtuale PostePay.

PosteMobile sta aumentando il costo di alcune sue offerte

In queste ore è stato recapitato ad alcuni clienti un messaggio per annunciare la nuova modifica con un imminente aumento del costo mensile. Il messaggio cita: “Dopo il 18/06/23, il costo mensile aumenterà a 5,99E. Se non siete soddisfatti del servizio, potete disdire il vostro piano in qualsiasi momento inviando una lettera, un fax o un’e-mail alla società. I dettagli sono disponibili sul sito www.postemobile.it/rimodulazione o in un ufficio postale.”

Alcuni clienti PosteMobile con un altro gruppo di offerte, come quelle da 4,99E o 5E al mese, sono interessati dallo stesso aumento secondo le prime segnalazioni giunte a MondoMobileWeb. Tra queste offerte ci sono Creami WOW 10GB, Super Power 40 e Creami Giga 5 (conosciuta anche come Creami Next Giga 5).

Analogamente a quanto accaduto con Creami Relax, tutte le promozioni PosteMobile cessate dovrebbero subire un impatto. A partire dal primo rinnovo successivo al 18 giugno 2023, come indicato negli appositi SMS informativi, l’aumento sarà sempre di 1 euro al mese.

Pertanto, le offerte da 4,99 euro e 5 euro al mese oggetto di aumento si rinnoveranno rispettivamente a 5,99 euro e 6 euro al mese a partire dal 18 giugno 2023. L’SMS contiene un link a una pagina informativa sul sito di PosteMobile, già utilizzata per avvisare i clienti della rimodulazione delle offerte Creami Relax a marzo 2023.