La Tesla, l’omonima casa automobilistica dedicata alla produzione di macchine elettriche, si è trovata al centro di uno scandalo. Ovvero, è stata accusata di non informare accuratamente i propri clienti riguardo tutte le funzionalità delle loro auto.

Tale situazione ha avuto origine dal momento in cui un uomo, di nome Rick Megginson, è rimasto intrappolato nella sua auto per più di 20 minuti, sotto al sole, e non sapendo più come poter uscire. In quanto, la batteria dell’auto era scarica e le porte sembravano non aprirsi.

Tuttavia, ciò che l’uomo in questione non sapeva è che la Tesla è sì, un’ auto elettrica in cui tutte le sue funzioni, compresa anche l’apertura e la chiusura delle porte sono anch’esse elettriche ed automatiche, ma proprio per casi di emergenza, presenta anche un meccanismo di rilascio manuale delle portiere. Informazione che l’uomo in questione non conosceva e che, se avesse saputo, sarebbe potuto uscire senza problemi dalla vettura, e in pochissimi secondi.

Tale situazione, se da una parte può sembrare piuttosto divertente, in realtà porta dall’ altra parte porta alla luce un problema reale.

Quanto bene gli utenti conoscono i prodotti che loro stessi acquistano? e quanto si occupano le aziende di fornire informazioni adeguate al riguardo?

Tesla, clienti e problemi di comunicazione

Molto spesso, le persone si trovano ad acquistare prodotti di cui non hanno una piena conoscenza delle loro capacità e possibilità di utilizzo.

Dobbiamo dunque verificare se l’azienda, in questo caso la Tesla, abbia messo in atto una comunicazione efficiente, in modo da informare la persona interessata su tutto quanto c’era da sapere per quanto concerne l’auto.

I brand importanti come Tesla, che si occupano della realizzazione di auto elettriche, devono essere consapevoli di offrire servizi e funzioni che, non sempre, una persona riesce ad individuare e ad apprendere in maniera piuttosto intuitiva. Per questa ragione devono accertarsi di fornire tutte le adeguate informazioni ai loro clienti. Informazioni relative a situazioni di emergenza, protocolli e a come mantenersi in sicurezza nel caso di batteria scarica.

Insomma, tutto ciò che l’uomo in questione avrebbe dovuto conoscere per evitare questa spiacevole situazione.

Al contempo, è anche responsabilità degli utenti quella di impegnarsi ad avere una conoscenza completa del veicolo che decidono di acquistare.

Non a caso, il nuovo mezzo viene rilasciato con un apposito manuale utente, in cui sono riportate, in modo dettagliato, tutte le informazioni relative non solo al design dell’auto, ma anche al suo funzionamento.

Tuttavia sono davvero poche le persone che si cimentano nella lettura del manuale. E allora di fronte a situazioni del genere di chi è realmente la colpa?