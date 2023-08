Guai grossi per Tesla, sembra infatti che la società gestita da Elon Musk che produce veicoli elettrici stia affrontando dei problemi legali dovuti ad alcune inserzioni pubblicitarie che sono state dichiarate false.

L’azione legale è partita dalla California, dove si sono riuniti alcuni proprietari di Tesla per discutere in merito ad un’azione legale collettiva contro la casa automobilistica.

Ciò che i possessori di auto lamentano in questo caso è la falsa propaganda della società. Sembra infatti che l’auto non faccia tutti i km promessi dalla pubblicità, e nonostante le lamentele e i reclami nessuno sembra aver avuto risposta.

Per questo motivo, Tesla è stata accusata di frode, e in merito a questa occasione sembra che Musk abbia addirittura deciso di sciogliere il reparto di comunicazione per evitare ulteriori problemi. Il problema è che questo caso potrebbe essere solo l’inizio di un fenomeno a cascata.

Ma non è finita qui, perché i querelanti non parlano solo di dati inventati ma anche di inchieste vere e proprie. Alcuni anni fa infatti Reuters indagò sul fatto che alcuni modelli di Tesla non erano completamente conformi. In sostanza, è stato segnalato un comportamento anomalo della batteria che tornava ad essere preciso una volta arrivato al 50%.

Tesla corre subito ai ripari

Una mossa che ha messo Tesla sulla difensiva, infatti si pensa che Musk per evitare altri disagi del genere abbia creato un “team” incaricato di smetterla di continuare a inviare reclami per questo motivo.

Ovviamente, tutte queste al momento sono solo speculazioni e sarà compito del tribunale stabilire se quelle di Tesla sono esagerazioni o verità. Ma ricordiamo che anche l’Environmental Protection Agency ha chiesto alle società di essere più precisi sui numeri che dichiarano l’autonomia.

Anche la Corea del Sud si è trovata recentemente in una situazione simile e ha dovuto multare Tesla per 2,2 milioni a fronte del fatto che le batterie non durano molto in inverno a basse temperature.

E a provare questa teoria, c’è anche uno studio di SAE International che ha dichiarato che casa che producono le auto elettriche tendono a gonfiare di circa il 12,5% i numeri dichiarati in merito ai km che le auto possono fare.