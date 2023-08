CoopVoce è ASSURDO, nuova offerta con 200GB gratis

Il mondo dei gestori virtuali si sta rivelando molto più interessante del previsto. Se durante gli scorsi anni non erano molte le persone che sottoscrivevano offerte del genere, oggi sono aumentati esponenzialmente. Infatti, secondo quanto riportato, uno dei più attivi all’interno di questa categoria sarebbe CoopVoce, soprattutto con le sue ultime promo in grado di offrire qualità e quantità.

Questa è una prerogativa che da sempre consente al provider di battere tutti gli altri concorrenti nel mondo della telefonia mobile. Chiaramente non è stato per niente semplice farlo, siccome tante altre realtà sono riuscite a mettere in campo le forze necessarie e le offerte adatte per portargli via tanti utenti. Ora però tutto questo non è più possibile. C’è infatti una varietà di opportunità sul sito CoopVoce che non lascia spazio a qualcosa di diverso dalla convenienza e dalla quantità dei contenuti.

CoopVoce: è nata una nuova promo super, è la EVO 200 da 7,90 euro al mese

Più aspetti risultano fondamentali all’interno della nuova EVO 200. Il primo è quello della convenienza, siccome il suo prezzo corrisponde ad un totale di soli 7,90 € al mese per sempre per chi la sottoscrive. La seconda è quella della quantità, siccome i contenuti presenti al suo interno sembrano non finire mai.

A partire da telefonate e messaggi, si possono avere minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti. Il punto forte però sta nella connessione mobile ad Internet, disponibile nella nuova offerta con ben 200 giga in 4G. Ora non resta altro che sottoscriverla, siccome durerà fino al prossimo mese di settembre.