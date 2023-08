CoopVoce, la EVO 180 sta scadendo, fate presto a sceglierla

Ogni gestore che si rispetti riesce a tenere bassi i prezzi delle sue offerte, ma nell’ultimo periodo tutto ciò sta diventando difficile. Si tratta infatti di un momento in cui i principali provider si ritrovano a combattere con le solite rimodulazioni estive, le quali fanno schizzare in alto il prezzo mensile di ogni promo. Per tale motivazione gli utenti continuano a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo gestore che possa garantire loro risparmio, quantità e qualità. Per questo la scelta ricade spesso sui gestori virtuali, tra i quali figura anche il nome di CoopVoce, azienda di altissimo livello.

Non ci sono dubbi sul fatto che una delle migliori offerte che riesce attualmente a garantire il meglio sia la EVO 180. Purtroppo però questo è l’ultimo giorno per sottoscrivere la migliore promozione disponibile attualmente almeno in ambito virtuale. A partire dalla mezzanotte di stasera, non ci sarà più l’opportunità di averla a questo prezzo, ovvero 7,90 €.

CoopVoce supera ogni aspettativa con la sua EVO 180 che dura ancora qualche ora

Ci sono pochi dubbi su quale sia la migliore offerta attualmente disponibile nel mondo della telefonia mobile, con gli utenti che confermano. La nuova EVO 180 di CoopVoce ha tutto per battere ogni gestore e i suoi contenuti lo dimostrano.

Al suo interno questa offerta può vantare i migliori contenuti a partire dai minuti mensili che sono senza limiti verso tutti. Ci sono poi ovviamente anche 1000 messaggi verso qualsiasi numero mobile e infine 180 giga per navigare sul web in 4G. Il prezzo mensile è di 7,90 € per sempre.